Fabian Estay: "Estoy de acuerdo con el Chapita Fuenzalida, Colo Colo es el más grande y la U tiene la mejor hinchada"

Este domingo a las 14:00 se miden en el Estadio Nacional Universidad de Chile y Colo Colo en una nueva versión del superclásico del fútbol chileno.

En una semana de declaraciones, apuestas, cojeras de perro y todos esos ingredientes que hacen especial este encuentro, muchos protagonistas y ex jugadores se han referido al partido.

Fabian Estay contesta el llamado de Redgol desde México y al referirse a los equipos en cuestión, toma las palabras del capitan de la UC y que sacó algunas ronchas.

"Estoy de acuerdo con el Chapita Fuenzalida, Colo Colo es el más grande, la U tiene la mejor hinchada y la Católica es la mejor institución. Y lo digo con el mayor respeto que tuve y soy de la UC porque me formé ahí", aseguró el Pelusa.

Agregando que "Él (Fuenzalida) no le faltó el respeto a nadie, fue objetivo. No podemos tapar el sol con un dedo, ahí están los títulos de Colo Colo, ahí está la hinchada de la U que es maravillosa y que no la tiene nadie en Chile, y la infraestructura que tiene la UC la retrata y coincido con lo que dijo el Chapita".

Respecto al partido de este domingo, Estay cree que "la historia está para cambiarse y si lo puedes cambiar en un clásico muy bien. La U puede ganarle a Colo Colo y romper la historia y el cuadro albo puede alargar esta paternidad.

El hoy comentarista deportivo apuesta a "un clásico atípico y que ojalá haya muchos goles, yo creo que va a ser bueno, que no va a ver empate y que habrá un ganador".