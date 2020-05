Ex arquera del PSG hace despiadada crítica a Christiane Endler y la acusa de jugar "por márketing"

El fútbol femenino también tiene lucha de egos. Y que lo diga Katarzyna Kiedrzynek, la arquera a la que Christiane Endler le quitó el puesto en el PSG. La polaca firmó en el Wolfsburgo, pero antes de irse criticó duramente a la chilena y al cuadro parisino.

En entrevista con Laczy nas Pilka, Kiedrzynek aseguró que el hecho de que Tiane Endler se confirmara como titular se debió al "márketing" y la "popularidad" que adquirió la capitana de Las Rojas después de su actuación en el último Mundial femenino.

"Después del Mundial, Endler se convirtió en la segunda mejor arquera del mundo y presionaron para que jugara", denunció la polaca. "Todos los que lo vieron, saben que no fue una disputa deportiva", advirtió.

Kiedrzynek apuntó al técnico del PSG, Olivier Echouafni: "No me dio ningún argumento, porque no tenía ninguno. Él sabía que yo sabía lo que estaba sucediendo y probablemente no quería agregarle bencina al fuego".

Y luego puso en duda los méritos deportivos de Tiane. "Incluso creo que tal vez no haya sido su decisión (del entrenador), porque alguien del club me confirmó que se trataba de márketing", añadió.

Cabe señalar que al minuto del receso, Endler había jugado doce partidos por la liga francesa contra cinco de su coequipo polaca. En tanto, por la Champions femenina, cada cuidatubos sumaba dos presentaciones.

Redes sociales

En un principio, ambas arqueras alternaron en la titularidad. Kiedrzynek se encargaba de la liga y Endler de las copas. Después del Mundial, el PSG recibió numerosos reclamos de chilenos en sus redes sociales, para que Tiane fuera titular absoluta.

La respuesta de la polaca es clara. "Al PSG le gustan las futbolistas populares, que tienen muchos hinchas y auspiciadores. En las últimas temporadas, a veces he tenido la impresión de que ellas encajan más en términos de como se ven en la sesión de fotos de Hugo Boss que en términos deportivos", sentenció.

Kiedrzynek no se conforma: "Christiane jugó el Mundial y yo no. A todos les gustó después de un partido contra Estados Unidos, que perdió 3 a 0. Un tipo de partido en el que cualquiera arquera de nivel hubiera tenido grandes intervenciones, porque es normal".

"Solo que yo vi todos los partidos y sé cómo estuvo. Es una arquera muy buena, pero no es mejor que yo", sentenció la polaca.