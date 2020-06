Eugenio Mena recuerda cuando fue pelotero de La Roja y Mark González lo reprendió por no soltar el balón

Eugenio Mena, actual jugador de Racing de Argentina, fue parte de la Selección Chilena sub 21 que disputó el Torneo Esperanzas de Toulon en 2009, pero su historia con el combinado nacional partió cinco años antes, cuando hizo las veces de recogepelotas y tuvo una graciosa anécdota junto a Mark González.

Pero la emoción de estar tan cerca de los futbolista que admiraba le terminó pasando la cuenta al formado en Santiago Wanderers, y se llevó una reprimenda de aquellas por parte de uno de las estrellas de la roja de ese entonces:

"Feliz de estar tan cerca de ellos, pero una vez me quedé pegado mirándolos en un partido y en una jugada se me acercó Mark y me dijo ‘pasa la pelota rápido poh, cabro’. No sabía qué hacer y le pasé la pelota", contó Mena.