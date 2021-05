Enzo Ruiz y el castigo a Lautaro: "Siempre se han hecho dobles contratos, es todo muy raro"

Luego de que la primera sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tomara la decisión de expulsar de sus registros este martes a Lautaro de Buin , los jugadores del Toqui se encuentran muy molestos por no poder disputar el torneo de la Primera B .

Así lo confesó Enzo Ruiz en conversación con Redgol en La Clave, donde aseguró que hay una persecución contra la escuadra a la que arribó esta temporada, pues se los está catigando por una práctica muy habitual en el fútbol chileno.

"Triste por la situación, creemos que no es la adecuada. No se está siendo consecuente con lo que se practica en el fútbol, los jugadores sabemos que es normal. Siempre se han hecho anexos de contratos, no es casualidad que sean tan drásticos con Lautaro. Se está cortando por el hilo muy delgado. Creo que hay una persecución constante contra el club. Primero lo del IND, luego los contratos, ahora arreglos de partidos. Y siempre es Lautaro. No sé si son cosas políticas o qué, pero hay rareza ", indicó el uruguayo.

Asimismo, señaló que "hay que ser hipócrita para no darse cuenta lo que está pasando. Me encontré con un club muy lindo, no nos falta nada para ejercer la profesión. cosas y que exigen igual que un club grande. Entonces no sé de parte de quién viene esto, no puedo ser irrespetuoso ni irresponsable, pero las instituciones que fomentaron esto imagino que tienen todo en regla ... y lo dudo, dudo que no tienen dobles contratos . Hoy es muy difícil vivir con 400 mil pesos, que es el salario mínimo de una Segunda División si no me equivoco ".

Lautaro de Buin deberá esperar varias semanas antes de saber la resolución de la segunda sala de la ANFP. Foto: Agencia Uno.

Ruiz agregó que "hemos estado comunicándonos con el sindicato, creemos que se puede ser más riguroso. Acá van cuatro o cinco fechas sin poder jugar, que es para lo que nos contratan. Aunque se abra el libro de pases para encontrar club, los tiempos no son iguales para todos. Hay desventaja económica, deportiva y sicológica. Es muy complejo. Acá no se piensa en los jugadores de fútbol. Eso es lo claro ".

También ve con preocupación los plazos. "Lautaro presentará una apelación para la que tiene cinco días, después de la segunda sala tiene dos semanas, o sea serán tres semanas más. Entonces si se logrará revertir ese fallo, tendremos que jugar con 8 partidos en contra. Claro, sería lo menos grave , pues queremos competir y el jugador de fútbol es dócil, va de frente con las montañas , pero no es lo ideal ".