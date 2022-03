La mala campaña de Deportes La Serena suma un nuevo ingrediente. Los hinchas no aguantaron más y un grupo de encapuchados invadió el campo de entrenamiento granate, por lo que se tuvo que suspender la última práctica del técnico Ivo Alexis Basay.

El ex delantero de Colo Colo y Necaxa no ha podido encontrar la fórmula desde que llegó al cuadro papayero hace cinco meses, en reemplazo de Miguel Ponce. El Hueso suma apenas tres victorias, y en la presente temporada no sabe de triunfos y marcha colista.

Demasiado para un conjunto de encapuchados que decidieron invadir el terreno de prácticas del primer equipo serenense, con violencia y amenazas, de acuerdo a lo que señaló el cuadro granate en sus redes sociales oficiales.

"El día de hoy por la mañana, la jornada de trabajo de nuestro primer equipo se vio alterada, debido a una invasión de un grupo de personas que a rostro cubierto ingresaron al campo de entrenamiento", asegura el reporte oficial.

La Serena tomó medidas para evitar que el problema subiera de temperatura. "Para resguardar la integridad de nuestros deportistas y funcionarios, esta debió ser suspendida hasta que la situación se normalizara. Lamentamos mucho lo sucedido y condenamos este tipo de hechos de violencia y amenazas que no tienen cabida en la práctica deportiva profesional, ni en ningún otro contexto.

En este momento estamos todos los estamentos del Club unidos y trabajando, para encontrar soluciones que nos conduzcan a revertir el momento actual de la competencia. Hechos como el de esta mañana, no contribuyen en nada.

"Reiteramos que nada justifica los hechos de violencia como el ocurrido el día de hoy. Hacemos un llamado a mantener el respeto. Entregaremos los antecedentes de lo ocurrido a la autoridad que corresponda", concluye la comunicación de serenense.

Deportes La Serena visitará a Huachipato en Talcahuano, este domingo al mediodía, en un duelo clave para el equipo de Basay y compañía.