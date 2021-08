Santiago Wanderers no logra levantar cabeza en el Campeonato Nacional, y los ánimos están cada vez más al límite. Ejemplo claro de esto fue el tenso momento vivido ayer, cuando Francisco Alarcón no encontró nada mejor que insultar al entrenador Emiliano Astorga tras ser reemplazado.

Corrían 65' de la derrota de los Caturros ante Unión Española por 2-1, en el marco de la decimoctava jornada del torneo, cuando el DT decidió dar ingreso a José Ajá en sustitución de Alarcón.

El centrocampista no pudo con la frustración y se le soltó la cadena con fuertes improperios contra Astorga. “Qiejo ql, c*gón de m*erda”, espetó ante la atenta mirada de las cámaras de TNT Sports.

El episodio no pasó desapercibido por nadie, excepto por el propio director técnico wanderino, que se mostró desconcertado post encuentro al ser consultado por el cariñoso rosario que le dedicó el jugador.

“No sé. No me di cuenta. Estaba tan metido en el partido, que no lo escuché. No tengo idea", replicó Emiliano Astorga.

Eso sí, y tras ser informado del exabrupto, el entrenador aclaró que "si (Francisco Alarcón) me insultó es una falta de respeto grande".

"Pero no podría opinar porque no se lo que pasó. A veces son reacciones normales. Trato de evitar situaciones, tenía amarilla y había hecho una falta grave que lo perdonaron. No busco perjudicar al jugador", explicó.

Alarcón explotó contra el DT tras ser reemplazado en el duelo ante Unión.

Emiliano Astorga se mostró calmo ante lo sucedido y puso la pelota al piso, intentando no agrandar más el ya tenso momento.

"Yo me dirijo con respeto a los jugadores, me puedo equivocar, pero hablo siempre con respeto. Tendría que conversarlo personalmente con él (Alarcón) o con el grupo para saber si es que fue así", concluyó el DT.

Tras la dura caída ante Unión Española, Santiago Wanderers continúa en el fondo de la tabla del Campeonato Nacional con apenas dos puntos en 17 duelos disputados, y coqueteando fuertemente con el descenso.