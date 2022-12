El terrible incendio forestal que afectó a Viña del Mar durante esta semana también damnificó al deporte. Es el caso del Club Deportivo Huracán Sur del sector Tranque Sur, que perdió todo por las llamas que afectaron el sector alto de la Ciudad Jardín.

Sus instalaciones no aguantaron ante las llamas y el segundo piso -donde estaban los trofeos-, la cocina, los baños y las bodegas quedaron en cenizas. Lo único que no cedió fue la infrastructura de cemento, lo que permitió que el fuego no se propagara hacia las casas más cercanas.

"En un abrir y cerrar de ojos, estaba ayudando a una tía a sacar cosas de sus casa y me dijeron que se estaban quemando las casas del club. Yo pensaba que era imposible, porque el fuego no tenía cómo llegar acá", comentó Frederick Arancibia, presidente del club, al noticiero 24 Horas.

Lo que sobrevivió del lugar ahora está siendo utilizado como centro de acopio para los vecinos damnificados. Incluso el Presidente Gabriel Boric llegó hasta el lugar y, como hombre de fútbol, se comprometió personalmente con Arancibia para ayudar al club.

"Los clubes de barrio tienen una importancia social gigante en todos los sectores, así que vamos a estar apoyando a Huracán Sur", comentó el mandatario. Además, se comunicó directamente con la ministra del Deporte, Alexandra Benado, para que se coordine el apoyo.