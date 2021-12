Llega Navidad en el mundo entero y en RedGol no nos quedamos abajo. Los personajes y protagonistas del fútbol chileno van donde el Viejito Pascuero y revelan sus anhelos futboleros en Navidad.

Este fin de semana nuestro país y el mundo entero celebra uno de los días más esperados por todos. El 25 de diciembre se festeja una nueva Navidad en todos los rincones del planeta, en una fecha de encuentro y alegría para las familias.

Nochebuena y la llegada del Viejito Pascuero marcan una jornada llena de alegría para niños y niñas, pero también para los adultos, que también se suman a la festividad con regalos y buenos deseos.

El fútbol chileno tampoco es indiferente a la Navidad y así se lo dejaron claro a RedGol. Aprovechando la fiesta, decidimos consultarle a varios rostros del balompié local sobre sus deseos para el año que viene o incluso ir más allá.

Desde la selección chilena, pasando por la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el Campeonato Nacional y el Campeonato Femenino, diversos emblemas del deporte criollo se la jugaron con sus pedidos o regalos al Viejo Pascuero para los equipos nacionales.

Viejito Pascuero, acuérdate de la selección chilena

El primer gran regalo al que todos llegan es a la clasificación de la selección chilena al Mundial de Qatar 2022. La Roja ha tenido que dar una dura pelea para conseguir un cupo en la cita deportiva y, si bien aún no está en los primeros lugares, depende de sí misma para lograr el objetivo.

Fabián Estay jugó en los tres grandes de Santiago, pero a la hora del deseo piensa en selección. "Que el Viejito les dé continuidad a los que representan al fútbol chileno afuera, para estar disponibles para la selección e ir a Qatar 2022, con Martín Lasarte y la Generación Dorada, que todavía la podemos disfrutar".

Misma línea de Manuel Astorga, ex PF de Colo Colo y de Marcelo Ríos, quien pide levantarse tras la última derrota: "Que la selección pueda sacudirse del último partido con Ecuador. Veremos si Chile y su gente nos regala una vez más la posibilidad de verlos en un Mundial".

Otro que pidió por la Roja fue el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Sergio Gilbert. "Que Chile termine su proceso de la mejor manera y que la generación que nos dio tantos triunfos también. Lo que no implica una exigencia mayor, tienen que terminar como grandes campeones que son y, aunque no logren la clasificación, si mantiene su potencia y brillantez, sería una feliz despedida para ellos, que son los mejores de la historia. Clasificar al Mundial es parte del juego, que puede o no pasar. Ojalá que ellos queden como ganadores, lo que siempre fueron".

Romina Martínez, periodista de DirecTV, tampoco se queda atrás y hasta le pide ponerse la 10 al Viejito Pascuero . "Mi regalo sería que Chile clasifique al Mundial de Qatar. Y si fuera más generoso con un bonus track, sería que Chile tuviese un grupo abordable y que llegue a la final, si no es mucho pedir".

Pamela Juanita Cordero, periodista de LUN, también se suma apostando por una de sus figuras: "No sé si clasificar, pero que termine de buena forma, que aparezcan figuras y que Ben Brereton estalle fuerte para que sea uno de los líderes".

La probidad es el principal deseo para el Campeonato Nacional

Más allá de la intensa definición que tuvo el Campeonato Nacional este 2021 tanto en la lucha por el título como en la pelea por el descenso, igualmente hubieron varios ámbitos que no dejaron satisfecha a la familia del fútbol, quienes pidieron para 2022, entre otras cosas, mayor probidad para el balompié criollo.

Así, Fabián Estay fue el primero en pedir que las cosas se hagan de manera íntegra y honrada en la próxima temporada, por lo que su deseo para el plano local fue que haya “más claridad, mejor manejo del VAR, que haya más justicia y se piense más en los jugadores de fútbol, que no son robots”. Y para resolver ese último inconveniente, el ex jugador de Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile propone “hacer un calendario adecuado y no tan cargado para el mayor protagonista del fútbol, que es el jugador”.

Por la misma línea siguieron los deseos del preparador físico Manuel Astorga, quien apuntó en su listado de deseos tener “paz y menos trampa”, aprovechando de hacer alusión al bullado caso de Deportes Melipilla. “Lo que hemos escuchado estos días con las denuncias que existen por dobles contratos, uno lo único a lo que aspira es que los futbolistas y la actividad sea la beneficiada y que nosotros los profesionales no seamos perjudicados”, disparando al final que “ojalá que los tramposos desaparezcan de alguna vez”.

Gabriel Mendoza también se suma escribiendo sus anhelos para que el fútbol chileno mejore, y en su lista de prioridades está que haya “orden, transparencia y que traigan buenos refuerzos para que tengamos un campeonato atractivo para todos los hinchas”. La periodista Magdalena López es más directa y al hueso pide “que la ANFP se ponga las pilas, que deje de dejar cosas al azar y haga las cosas en la línea que corresponde y después no se tenga que estar desdiciendo de las declaraciones del presidente”.

A su estilo, el relator Alejandro Lorca confiensa que para el campeonato local le gustaría “un año en calma, en paz, en que los reglamentos se cumplan y que no haya dificultades administrativas”. E incluso se la juega con uno de sus apasionados relatos: “Esperemos que este sea un año en que podamos volver a pasarlo por el corazón, porque los hechos y las personas que lo configuran sean dignas de ser recordados. Que el amor de la gente por el fútbol haga primar esta actividad y que el fervor de la gente constituya el aliento vital para que la selección corone su clasificación”, narró.

El ex futbolista Rodrigo Pérez sumó buenos augurios para la actividad y reconoció que sus deseos son “que se ordenara el fútbol, que fuera capacidad y no amistad y que se jerarquizara la liga. Con un campeonato jerarquizado tendríamos más competitividad y subiría el nivel”.

El histórico Miguel Ángel Gamboa, seleccionado nacional para el Mundial de España 1982, es más crítico aún, ya que exige que “lo primero sería transparencia en el fútbol chileno”, y al ser consultado sobre las razones de su respuesta dispara rotundo que “eso dice muchas cosas”. El ex jugador y entrenador de Colo Colo Ricardo Dabrowski apunta que “el fútbol chileno está al debe y ojalá mejoren las competencias internas y sea más transparente el manejo de los clubes. Hoy están en una polémica que no deberían estar, que eso sane y se pueda corregir el rumbo”.

Para cerrar con ese tema estuvo Cristian Montecinos, padre de Joaquín que mientras espera definir el futuro de su hijo pidió que la liga tenga “seriedad, esto no puede pasar (sobre caso Melipilla). Es una falta de compromiso y que lamentablemente hoy vemos a los jugadores de Curicó entrenando”. Justamente desde el cuadro del Maule sacaron la voz, ya que el gerente deportivo de los Torteros Carlos Bechtholdt también pide sus deseos de cara al 2022, pero lo hizo poniéndole presión al equipo que dirige Damián Muñoz. Por eso, el ex jugador curicano confiesa que “pediría muchas cosas, pero lo primero es que nosotros clasifiquemos a un torneo internacional, lo venimos buscando y es el objetivo más importante”.

Los juveniles de los distintos equipos esperan haber demostrado que tienen lo necesario para seguir jugando en la elite, mientras que también habrán nuevos rostros que luchen por hacerse un nombre entre los grandes y mostrar su armas en el profesionalismo. Así al menos lo quiere la periodista Pamela Juanita Cordero, quien anhela que “aparezcan jugadores talentosos, que encaren, que tengan mano a mano y den espectáculo en la cancha, que sus jugadas sean tan hermosas que te hagan saltar de la galería. Fortalecer las inferiores para sacar cabros nuevos, porque material hay”.

Finalmente, Gabriel Mendoza no se quita la camiseta y el item más importante de su lista de deseos es que “Colo Colo salga campeón y que pasara, por lo menos, a la segunda fase de la Copa Libertadores”.

La familia del fútbol quiere festejar éxitos internacionales

El plano internacional hace largos años que es un tema sensible para el fútbol chileno, ya que la dificultad de nuestros equipos para avanzar de fase, a pesar de muchas veces jugar de gran manera, es un punto al cual la amplia familia de nuestro balompié se refirió.

Bajo ese contexto, el histórico Dabrowski pidió que los clubes criollos que compitan tanto en Copa Libertadores como Sudamericana “tengan un nivel competitivo. Las cosas no se han dado en los últimos años, pero esperemos que de una vez por todas puedan competir de tú a tú con el resto de América”.

Magdalena López, comunicadora de La Red y Radio Usach, espera que los nacionales estén a la altura de las circunstancias internacionales que enfrentan y le gustaría que “ojalá algún equipo dé la cara en el fútbol internacional”.

Manuel Astorga también opina sobre el pálido desempeño chileno en los torneos internacionales, reconociendo que “uno quiere que todos los equipos en copas tengan una buena y linda competencia. Me parece que la UC es la que hace mejor las cosas y ojalá se vea reflejado en el resultado”.

Valeria Lucca, jugadora de Audax Italiano, desea el mayor de los éxitos para la rama masculina de su equipo en el próximo año que ya se avecina, por lo que sin dudarlo anotó en su listado “que Audax gane la Libertadores”.

Finalmente, otro que sumó el éxito internacional de nuestros equipos a su lista de deseos para 2022 fue el periodista Sergio Gilbert, que pide “que todos puedan hacerlo en similares condiciones para lograr objetivos. Que no haya esa diferencia entre el torneo chileno con los internacionales”.

El regalo más esperado en el fútbol femenino: profesionalizar

Una de las ramas que más fuerza tomó en este 2021 fue el fútbol femenino. Las mujeres se tomaron el balompié local y a punta de garra demostraron que la actividad llegó para quedarse. Es por ello que al Viejito Pascuero no se le puede olvidar el pedido de nuestras figuras.

Valeria Lucca, capitana y una de las referentes de Audax Italiano, no hay duda en cuál sería el regalo a pedir: "Contratos para todas. Fácil". A sus dichos se une la periodista Magdalena López, quien recalca que se debe dar la "profesionalización para la Primera División y la B".

Finalmente Pamela Juanita Cordero apuesta con todo por las mujeres. "Le pediría que todos los clubes se hagan cargo, con el corazón, de los equipos femeninos. No que los tengan ahí como pantalla, sino que se pongan con la implementación, con contratos dignos. Es la única forma de impulsarlo", cerró.

El Viejito Pascuero tiene dura tarea si quiere darle en el gusto a los pedidos de la familia del fútbol para el año que viene. Y si no es él, es tarea de todos sacar adelante los sueños de un mejor torneo y un buen futuro para nuestros equipos masculinos y femeninos.