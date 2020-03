El coronavirus ya provoca estragos en el fútbol chileno: Jugador de Deportes Linares denuncia que “lo tienen en la calle”

No hay duda de que la Segunda División del fútbol chileno es una de las más afectadas por la suspensión de la actividad por el coronavirus que afecta a todo el país. En ese sentido, un jugador de Deportes Linares utilizó los medios para denunciar su situación y a la que están siendo obligados sus compañeros de equipo.

El portero Gonzalo Flores, quien fue formado en Universidad de Chile, denunció que el gerente de la institución se reunió con ellos y les ofreció que el pago del sueldo del mes de marzo será pagado, pero en dos cuotas, según publica el diario El Centro de la región del Maule.

“No podemos pagar absolutamente nada más, porque estando sin campeonato, nuestros ingresos son cero”, publica el citado medio, agregando que el directivo les entregó dos alternativas: aceptar la propuesta, cobrar el mes de marzo con la fórmula señalada y “quedándose como jugadores contratados, pero con el escrito suspendido hasta que se juegue el torneo” o rechazar la propuesta, en cuyo caso “el jugador sería inmediatamente desvinculados”.

Pero eso no es todo, porque Flores denuncia específicamente a Gabriel Artigues, quien quedó al mando del elenco albirrojo cuando pasó a ser sociedad anónima, pues lo acusa de no cumplir con los acuerdos pactados al momento de fichar en el club, situación que lo tiene sin dinero y prácticamente en la calle.

“Cuando llegué al club hablé con Gabriel (Artigues) y le dije que me venía con mi familia a Linares. Él se comprometió a darme un préstamo para pagar el mes de arriendo y el de garantía. Después me lo descontaría del sueldo. Tengo mensajes y fotos de eso. Inclusive él se comprometió a pagárselo a la dueña de casa el 10 de marzo y hasta el día de hoy no paga nada. La señora me esperó, pero ya me comunicó que me tenía que ir, así que me vuelvo a Santiago”, publica el citado medio.

Agregó que “estoy viendo ahora el tema del flete que me sale 300 mil pesos, que estoy seguro de que Gabriel (Artigues) no me lo pagará. Estoy viendo donde conseguir ese dinero y también el del mes de arriendo que tengo que pagarle a la señora de la casa”.

“A la única persona que le puedo echar la culpa de que me voy es a él. Tenía otro pensamiento de Artigues. Me da pena por mi familia, me da pena por los jugadores que han sido afectados con esto, porque no he sido el único, pero yo que tengo familia siento que por culpa de él yo estoy en la calle. Si no fuera por mi familia, estaría solo”, recalcó.

“En la propuesta especificaba que los cinco juveniles estaban sin contrato, situación que es mentira, porque yo firmé mi contrato y me parece muy extraño que me diga que ahora no tenemos ningún contrato firmado”, cerró el portero.

Pero eso no sería todo, porque le mismo medio averiguó que dos jugadores del equipo, que habían sido presentados en la Noche Albirroja supieron, a través de terceros, que sus préstamos no habían sido cursados.

“Gabriel Artigues había llamado a tres representantes del equipo y después le dijo a mi compañero que yo no podía ir a la reunión, porque no se había concretado el préstamo con Rangers. Después le hablé directamente para preguntarle la situación y me lo ratificó”, puntualizó Cristian Arrué, uno de los jugadores afectados.

El otro afectado es el caso de Kevin Mellado (Deportes Iquique) que tampoco pudo asistir a la reunión donde les daban a conocer las nuevas formas de pago de sus remuneraciones.

Finalmente, el citado medio afirma que el Sifup está en conocimiento de estas y otras irregularidades que los nuevos dirigentes del club de Linares están incurriendo y que ya están trabajando para poder ayudar no solo a los jugadores afectados de Linares, sino a todos los que conforman la Segunda División Profesional.