El calvario de Carlos Gómez con sus apodos: "Me dicen Puyol, Leo Rey, Luli, Illapu y Tarzán"

Son pocos los futbolistas que se animan a tener una cabellera larga y llamativa, sobre todo en tiempos donde los cortes y las barberías están de moda dentro de los mismos jugadores.

Uno de esos jugadores es Carlos Gómez, mediocampista de Santiago Morning, quien en conversación con el Instagram Live de Redgol, habló de su pelo, el cual no pasa desapercibido en las canchas nacionales.

"Siempre tuve este pelo, desde chico. Me lo corto, no me conoce nadie. Cuando subí al plantel me pelaron y anduve con gorro todo el día. Pelado, nunca más. Ahí me cortó el pelo Rodrigo Mannara y Patricio Galaz. No tenía por donde zafar", expresó.

Además detalló que desde ese momento no se ha tocado el pelo. "Desde ese entonces nunca más me corté el pelo. No dejo que nadie me corte el pelo, solo mi mujer. Los retoques lo hace ella, nadie más", detalló.

Su pelo largo ha derivado que en todos los planteles tenga apodos distintos. El más conocido es el Carles Puyol del Desierto. "No recuerdo quien me puso así, pero siempre he sido Carlos Puyol acá, Carlos Puyol aquí. Aunque he tenido una infinidad de apodos por mi pelo, de hombres, de mujer, de verdad que es una infinidad", expresó.

Carlos Gómez empezó a recordar y mencionó que el apodo de Leo Rey lo tuvo mucho tiempo. "Una vez salió una nota en el diario que yo era el doble de Leo Rey y decía ‘puta, no sé, pónganme algún apodo de jugador’. Todos en la calle me decían Leo Rey y yo me reía no más. Menos mal después salió Puyol y ahí dije ‘por lo menos es futbolista y tiene el pelo como yo, así que da lo mismo’", aclaró.

Carlos Gómez en Santiago Morning

Para finalizar recordó otros apodos como Luli, con la que incluso se topó cuando la modelo fue la madrina de Cobreloa. "Algunos me decían Luli y yo ‘cómo me deci así’. Otros me decían Illapu, otros Tarzán. Cuando fue Luli a Calama fue peor porque decían ‘oye llegó la Luli y acá está el doble', era terrible jajaja", sentenció entre risas.