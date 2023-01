Un inicio de 2023 bastante convulsionado es el que está teniendo Cobreloa. A la pena que significó cerrar el 2022 con otra vez quedarse con las ganas de sellar su ansiado ascenso a la Primera División, ahora que sumarle un lio dirigencial que puede escalar en las próximas horas.

Resulta que esta mañana Verónica Pizarro, vocera de los funcionarios del club loíno, presentó una denuncia en la Inspección del Trabajo por maltrato laboral de parte de Fernando Ramírez, presidente de Cobreloa y de Óscar Wirth, director deportivo del cuadro de Calama.

La trabajadora de la institución declaró en declaraciones que rescató el medio En La Línea que “nosotros hablamos con una persona encargada y con alguien de la Inspección del Trabajo, donde nos dieron los pasos a seguir. Se reunió toda la gente y los escuchamos, porque tampoco era llegar y escribir todo lo que salía en el papel, porque el papel aguanta todo”.

“La gente está molesta y todo está respaldado con su puño y letra. Para mí eso es importante. En cualquier momento tendremos la visita de la Inspección del Trabajo en la sede de Cobreloa”, agregó.

Para cerrar, Pizarro fue clara en decir que “yo soy la vocera en esta pasada, pero este es el sentir de todos mis compañeros y estamos pronto a formar el sindicato dentro del club. Ya no queremos ver penas ni lagrimas en los ojos de los trabajadores. No es justa esa angustia, no es justo que vengan y te traten de ladrón o mal funcionario. Eso no puede ser por parte de la gente a cargo del club”.

Un lío que se suma a la bullada salida de Nicolás Maturana de la institución tras recibir amenazas en redes sociales y por las cuales la dirigencia de Cobreloa mantuvo un silencio que llamó la atención. Vaya forma la de empezar el año que está teniendo el cuadro loíno.