Ocho años en Primera B todavía no merman el recuerdo que dejó Cobreloa. Las glorias de un conjunto naranja orgulloso y gallardo, que brilló en Chile y en el exterior, son un espejismo en el desierto al que camina una institución herida y desjerarquizada, pero que siempre soñará con revivir su época dorada.

Es el deseo de los históricos loínos este sábado, cuando se cumplen 46 años de la fundación del club que ganó ocho campeonatos nacionales (1980, 1982, 1985, 1988, 1992, Apertura y Clausura 2003 y Clausura 2004) y una Copa Chile (1986), además de alcanzar dos finales de Copa LIbertadores, en 1981 y 1982.

"Lo que se hizo en los años 80 es difícil de repetir, pero se puede intentar. Para eso hay que recuperar la mística en todo sentido y que Cobreloa vuelta a ser imbatible. Y la identidad, partiendo por sus dirigentes, porque a partir de eso podrá fluir y recuperar todo el apoyo", dice de entrada el inmortal Víctor Merello.

El dolor de perder dos finales por el ascenso



Héctor Puebla, el sietepulmones calameño que se bordó cinco estrellas en el norte, cierra los ojos y desea el ascenso antes de soplar las velitas. "Todos quienes somos hinchas pedimos lo mismo, que Cobreloa vuelva al lugar donde siempre debió estar. Y esperemos que se cumpla este año, que no llegue a la liguilla y se suba directamente", sentencia.

Es que los naranjas perdieron las finales para ascender en 2018 y 2022, ante Cobresal y Deportes Copiapó, ambas en Calama. "Ojalá este año se logre de manera directa, porque en la liguilla se sufre bastante. Y que la gente y las empresas se comprometan a apoyar el club, para salir de la situación económica por la que está pasando", implora el Ligua.

El Chueco Merello toma la palabra. "Lo principal es el orden dirigencial, unidad y remar hacia el mismo lado. Y después, que se la juegue el jugador que llegue. Que se identifique con la institución y logre plasmar el color naranja, para llevar a Cobreloa a Primera División", reflexiona el mariscal oriundo de Lota.

Puebla mira el pasado con nostalgia. "Todos los que participamos en esas campañas de los 80 queremos que ese Cobreloa vuelva. La identidad de juego era única, con fuerza, con garra y la inteligencia para desarrollar el fútbol de don Vicente Cantatore. Cada uno tenía su función y la desarrollaba en la cancha, y eso se ratificó en la grandes campañas", asegura.

Por eso, el ex capitán naranja no esconde su sentir. "Ojalá tengamos los jugadores indicados para el objetivo que soñamos. Que llegue gente que realmente sienta la camiseta del club, porque hay jugadores que a veces da pena ver jugar y no pueden caminar en la cancha. Ese fútbol se quedó atrás, ahora, hay que luchar, correr y jugar", arenga.

Cobreloa centralizará sus celebraciones en la sede del club en Calama, ubicada en calle Abaroa 1757. Desde las 9:00 horas habrá campañas de abonos y socios, un tour al estadio Zorros del Desierto, un campeonato de fútbol calle, la presentación de la nueva camiseta y del plantel, y un cierre musical a cargo de La Banda de la Huayti y Kunza Lari.