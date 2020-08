¡Mono Sánchez la hace todas en su clásico!: casi flor de condoro y tapadones monstruosos

En la previa del partido entre Universidad Católica y Unión Española, Diego el Mono Sánchez le puso “picante” al cotejo con una declaración que dio bastante que hablar.

En la ocasión el portero hispano manifestó que para él el choque de su equipo con los Cruzados “es un Superclásico. Me encanta ganarles y cuando pierdo, me duele el alma. Cuando gano, festejo como tres días seguidos. Audax o Palestino no tienen la misma importancia que ganarle a la Cato”. Todo esto en el programa Despelotados.

Y así lo ha demostrado con su cotejo a mil ante la Franja, donde las ha hecho literalmente todas: salvadas monumentales y también un yerro por apurarse donde lo “salvó” el VAR.

En el primer tiempo, metió un tapadón notable a un cabezazo a quemarropa de Fernando Zampedri, mientras que en el complemento le sacó una notable a Gastón Lezcano quien le había tirado un picotón bonito tras lindo pase de Luciano Aued. Tras cartón, metió gran achique.

Eso sí, también tuvo de las otras, sobre todo en una acción en la primera etapa donde salió a cortar casi a mitad de cancha a al Gato Lezcano, éste lo eludió y marcó con arco descubierto, pero “zafó” porque por el VAR se determinó que había una posición de adelanto de su adversario.

Diego Sánchez salió en falso y Gastón Lezcano le marcó, pero se anuló por VAR. Eso sí, tuvo varias tapadas monumentales. | Foto: Agencia Uno

Hasta algo de fortuna tuvo: a los 54’, Zampedri de nuevo le cabeceó tras un tiro libre de Diego Buonanotte y la pelota dio en el palo derecho, aunque luego se advirtió una posición de adelanto del argentino.

Diego Sánchez imparte instrucciones en el partido de Universidad Católica ante Unión Española. | Foto: Agencia Uno