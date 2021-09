Santiago Wandereres está viviendo uno de los peores momentos de su historia, coqueteando con un descenso que parece inminente gracias a una campaña en la que apenas suman dos puntos tras diecisiete jornadas disputadas del Campeonato Nacional, por lo que Ronnie Fernández sacó el habla en redes sociales para referirse al duro presente.

Los Caturros no han sabido de victorias en esta temporada y simplemente no logran salir del fondo. Pero a estas alturas la crisis no sólo es futbolística sino que también institucional.

El ex presidente de la ANFP, Reinaldo Sánchez, adquirió hace algunas semanas el 60% de las acciones de Santiago Wanderers, aterrizando con bombos y platillos en Valparaíso para hacer un reestruccturación completa.

Tras esto, Francisco Alarcón, Marco Medel y Maicol Cabrera tuvieron que decir adiós al Puerto, haciendo más álgido el momento del equipo, en especial dentro del camarín, donde se provocaron fuertes reacciones.

"Sólo pido que nos dejen luchar, la ilusión no me la pueden quitar hasta que matemáticamente estemos muertos", escribió Ronnie Fernández en Instagram.

El delantero añadió que "independiente de todo lo que pueda suceder por fuera, hay familias detrás nuestro e hinchas que al igual que nosotros confían en poder dar la pelea".

Emiliano Astorga no ha podido sacar a Wanderers del fondo de la tabla, y la crisis en Valparaíso sigue de mal en peor.

De paso, Fernández tuvo palabras para sus colegas que fueron despedidos. "Dolorosamente me toca despedir a dos compañeros y amigos, Francisco Alarcón y Marco Medel, tremendos profesionales, por lo demás.

"Les deseo lo mejor en lo que viene siempre. Aquí seguimos firmes hasta las últimas, contra todo, con mis guerreros, pase lo que pase", cerró el artillero caturro.

El sentido mensaje de Ronnie Fernández no es del todo explícito, pero deja en claro que existe cierto descontento en algunos miembros del plantel por las decisiones que se han llevado a cabo tras el arribo de los nuevos timoneles de Wanderers.