Dani Alves pasó el fin de semana en prisión, debido a la causa donde se le acusa de agresión sexual a una mujer de 23 años en la disco Sutton, de Barcelona, en la noche del 30 de diciembre. Un hecho que tiene complicado al jugador, por lo que pidió poder declarar una vez más para dar su versión de los hechos.

Esto debido a que hay mucha confusión sobre el incidente. De hecho, el brasileño cambió su versión reiteradamente, lo que hace dudar de que efectivamente sea inocente como sostiene su defensa.

Según reveló Cadena Ser, Alves solicitó volver a contar lo sucedido esa noche ante la jueza. Esto para aclarar los hechos, ya que relató primero dijo que no conocía a la chica que lo acusa de agredirlo sexualmente. Luego indicó que sí la vio, pero que no pasó nada. Finalmente, sostuvo que fue ella la que se le tiró encima.

También hay mucha nebulosa respecto de su estadía en el baño donde supuestamente ocurrió este asunto. El futbolista confesó que entró al lugar por un corto período de tiempo, aunque las cámaras de seguridad del lugar muestras que estuvo más tiempo del que relata.

De hecho el periódico La Vanguardia revela testimonios de la chica en cuestión. Sobre esta ida al baño, donde estuvieron 15 minutos, la afectada indica que "yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía. Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido. Empezó a pegarme bofetadas. No llegué a hacerle la felación. Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí. Me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta".

También el ex jugador de Barcelona y Pumas le habría dicho que era "su putita", por lo que la persona afectada intentó negarse al abuso. "Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo", reproduce el medio mencionado. Una vez que finalizó el acto sexual, la denunciante asegura que el deportista le dijo "'tú no te vas a ir, salgo yo primero".

Según la legislación española, las penas a las que se expone Dani Alves en caso de ser encontrado culpable oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión si es que se comprueba que hubo agresión en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal.