¡Desatado! Toby Vega se viste de Nostradamus y lanza 12 imperdibles predicciones para 2020: Rueda en la pitilla y la U complicada

Marcelo Vega ha mezclado humor con su experiencia en el fútbol en el programa Todos Somos Técnicos de CDF. Así lo viene demostrando desde Copa América con su sección de las notas, siempre destacadas y muy leídas en RedGol.

Pero ahora el Toby fue un paso más allá y se la jugó con un nuevo personaje: una especie de clarividente que, bola de cristal en mano, lanzó una serie de sucesos que, según él, pasarán en 2020.

Obviamente el tono fue jocoso, pero varias de ellas tienen alta probabilidad y "esconden" la opinión del mundialista con diversas temáticas.

Sin más, les dejamos las 12 predicciones de Marcelo Nostradamus Vega:

- "Rueda va a sacar un punto en las primeras dos fechas. Y se va a complicar. Puede perder el cargo lo pueden destituir".

- "El Colo Colo de Mario Salas no será avasallador, como pretende. No tiene 9, Paredes ya está en sus últimos seis meses. Puede ganar por lo individual. El título siempre lo puede pelear. ¿Será campeón? No lo sé, pero es difícil".

- "Matías Fernández será el nuevo referente de Colo Colo. Simpático, carismático, lo quiere la gente. Más que el rendimiento, será el ídolo, el referente. Va a jugar, va a subir un poco su rendimiento. Habla poco, pero la gente lo quiere mucho. Liderazgo positivo. Es más, hago un llamado a que llenen el estadio el domingo en la Noche Alba, para que le den fuerza".

- "La Sub 23 va a clasificar. Rueda no le tiene fe, nadie le tiene fe, no trabajaron bien, poco entrenamiento. En su zona sí, no necesariamente a los Juegos Olímpicos".

- "La U seguirá sufriendo, va a pelear de nuevo el descenso. Pocas contrataciones, no tiene buenas contrataciones. Le va a costar un montón".

- "La Católica. Holan va a tener problemas con un referente: Buonanotte. Sale acá. No va a aguntar este chico estar en el banco nuevamente. Pinares puede jugar, pero no acostumbra a jugar con 10".

- "Me voy a Italia: Vidal está listo en el Inter, no va a llegar a entrenar a Barcelona. Rebeldía. Lo van a dejar ir al Inter".

- "Alexis Sánchez va a retomar su nivel, el de siempre. Pero después de que se vaya Rueda. Esto en la selección. ¿En el Inter? Es lo mismo".

- "Primera B. La Serena. Va a subir de la mano de Pajarito Valdés. Va a jugar la definición con Cobreloa".

- "El Fantasma Figueroa. Lo veo peleando con alguien. Se complica, no termina el año en Cobreloa. Se pelea con los hinchas, como no sube. Lo contrataron para subir".

- "La selección de fútbol femenino de Chile va a los Juegos Olímpicos. Se lo merecen.

Para el 2020 me quedo en este asiento. Seré el nuevo conductor de Todos Somos Toby con un contrato de 14 años. Pero se quedan todos conmigo".