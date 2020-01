Deportes Temuco anuncia su itinerario para afrontar la liguilla por el ascenso a Primera División

Los ochos equipos de la Primera B que disputarán la liguilla por el ascenso continúan preparándose. En ese sentido, Deportes Temuco utilizó las redes sociales para anunciar su itinerario de cara al primer objetivo de la temporada.

A través de Twitter el equipo temucano informó que este martes es el último día de concentración inter temporada. Desde el miércoles al viernes realizarán trabajos una vez por día y, ese mismo día, harán las maletas para viajar a Santiago, para jugar la liguilla.

Cabe mencionar que el Pije disputó un amistoso ante Huachipato, el cual ganó por la cuenta mínima, y que sirvió para ver a las nuevas caras vistiendo la camiseta albiverde.

Para esta temporada, el elenco de la Octava región se reforzó con el delantero Richard Barroilhet (ex Deportes Puerto Montt), Alan Moreno (ex Deportes Iquique), Matías Donoso (ex Deportes Iquique) y Cristian Canío.

Recordemos que Temuco enfrentará a Cobreloa en el estadio Nacional, partido programado para el domingo 12 a las 20:45 horas, y serán estos elencos quienes cierren la primera parte de la liguilla por el ascenso.