Actualidad de Deportes Melipilla: así llegan los potros al Campeonato Nacional 2021

Deportes Melipilla logró el sueño de volver a Primera División. Los potros se quedaron con el segundo cupo de la Primera B y regresan al Campeonato Nacional para ser protagonistas.

El equipo de John Armijo no se achica y se llenó de figuras durante la pretemporada, dejando claro que vienen a pelear el título. Uno que aspiran conseguir en base a figuras históricas y sangre nueva del fútbol chileno.

Los potros han tenido acción en las últimas semanas pensando en el debut, donde tendrán que medirse con Curicó Unido. Y ya hay un esquema más o menos definido de cara a lo que viene de campaña.

Deportes Melipilla vuelve con todo a Primera División. Foto: Agencia Uno

Refuerzos de Deportes Melipilla

Carlos Suárez (Monagas Sport Club, Venezuela), Franco Ortega (San Luis de Quillota, Chile), Luis Haquín (Bolivar, Bolivia), Andrés Segovia (Arturo Fernández Vial, Chile), Mario Sandoval (Unión Española, Chile), José Luis Muñoz (O'Higgins, Chile), Joao Ortiz (Sport Boys, Perú), Juan Ignacio Duma (Barnechea, Chile), Claudio Santis (PalmaFlor, Bolivia), Matías Valenzuela (Deportes Puerto Montt, Chile), Aaron Astudillo (Universidad Católica, Chile), Matías Colossi (Colo Colo, Chile), Alejandro Caamargo (Universidad de Concepción, Chile), Cristián Zavala (Coquimbo Unido, Chile), Mathias Vidangossy (Colchagua, Chile).

Suspendidos de Deportes Melipilla

Deportes Melipilla no podrá contar en el inicio del torneo con Gonzalo Sosa (dos partidos) y Gonzalo Lauler (un partido).

Plantilla de Deportes Melipilla

Arqueros

Nicolás Peranic, Claudio Santis y Eduardo Ayala (Sub 21).

Defensas

Cristian Toro (Sub 21), Luis Haquín, Miguel Escalona, Miguel Sanhueza, Gonzalo Lauler, Joao Ortiz, Andrés Segovia, Cristián Zavala (Sub 21) y Aaron Astudillo (Sub 21).

Mediocampistas

Mathias Martínez, Matías Valenzuela (Sub 21), Hamlet Castillo (Sub 21), Carlos Suárez, Alejandro Camargo, Bryan Cortés, José Luis Cabión, Joaquín Moya, Brayan Garrido, Fernando Meneses, Cristopher Barrera, Nelson Sepúlveda, Brayan Valdivia y Matías Vidangossy.

Delanteros

Kevin Rojas (Sub 21), Ignacio Aguilera (Sub 21), Matías Colossi (Sub 21), José Luis Muñoz, Franco Ortega, Brian Leiva, Juan Ignacio Duma, Gonzalo Sosa y Gustavo Guerreño.

Formación de Deportes Melipilla

Con lo visto en la pretemporada, Deportes Melipilla formaría en el Campeonato Nacional con Nicolás Peranic; Miguel Sanhueza, Miguel Escalona, Luis Haquín; Mathias Vidangossy, Nelson Sepúlveda, Alejandro Camargo, Joaquín Moya, José Luis Muñoz; Gustavo Guerreño y Gustavo Sosa (Rojas, Aguilera o Colossi).

