Actualidad de Deportes Antofagasta: así llegan los pumas al Campeonato Nacional 2021

Ya es solo cosa de horas para el inicio del Campeonato Nacional 2021, un torneo que tendrá grandes emociones. Los clubes del fútbol chileno se han preparado con todo para una temporada difícil y donde Deportes Antofagasta se ilusiona.

Los pumas cerraron a duras penas la campaña del año pasado, asegurando un lugar en la Copa Sudamericana pero con muchas dudas. Tras la llegada de Juan José Ribera, el CDA quiere soñar en grande, tal como el DT lo hizo con Coquimbo Unido.

Varios nombres que llegaron a potenciar un plantel que ya sumó un revés en el plano internacional, pero donde aún tienen chances de avanzar. Con Carlos Muñoz y Eduard Bello a la cabeza, alistan las armas para pelear el título.

Deportes Antofagasta quiere estar entre los primeros lugares en 2021. Foto: Agencia Uno

Refuerzos de Deportes Antofagasta

Iván Ledezma (Audax Italiano, Chile), Eric Ahumada (Cobreloa, Chile), Andrés Robles (Universidad de Concepción, Chile), Diego Torres (Audax Italiano, Chile), Diego Orellana (Deportes Iquique, Chile), Paulo Magalhaes (O'Higgins, Chile), Nicolás Demartini (Temperly, Argentina), Cristofer Salas (Coquimbo Unido, Chile), Leonardo Povea (Universidad de Concepción, Chile).

Suspendidos de Deportes Antofagasta

El único suspendido para el inicio del Campeonato Nacional es Diego Orellana (un partido).

Plantilla de Deportes Antofagasta

Arqueros

Ignacio González, Fernando Hurtado, Nicolás Araya (Sub 21) y Juan Pablo Cisternas (Sub 21).

Defensas

Nicolás Demartini (Sub 21), Eric Ahumada, Simón González (Sub 21), Salvador Cordero, Diego Torres, Byron Nieto, Paulo Magalhaes y Lukas Soza.

Mediocampistas

Andrés Robles, Leonardo Povea, Diego Orellana, Cristián Rojas, Iván Ledesma, Marco Collao, Michael Lepe, Adrián Cuadra, Andrés Souper (Sub 21) y Ricardo Blanco.

Delanteros

Jason Flores, Ariel Uribe, Gary Tello, José Bandez (Sub 21), Cristofer Salas (Sub 21), Eduard Bello, Luis Guerra, Sebastián Ballesteros (Sub 21), Tobías Figueroa, Carlos Muñoz y Chriss Gutiérrez (Sub 21).

Formación de Deportes Antofagasta

Por lo visto en el encuentro por Copa Sudamericana ante Huachipato, Deportes Antofagasta formaría en el Campeonato Nacional con Fernando Hurtado; Lukas Soza, Andrés Robles, Paulo Magalhaes; Adrián Cuadra, Cristián Rojas, Diego Orellana; Eduard Bello, Marco Collao, Jason Flores; Carlos Muñoz.

