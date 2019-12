“Debemos erradicar las barras bravas”: ANFP anuncia un sistema de reconocimiento facial para combatir la violencia

La ANFP anunció nuevas medidas de seguridad para “erradicar las barras bravas”, según apuntó su presidente, Sebastián Moreno, en entrevista con La Tercera.

“Nosotros como fútbol tenemos que ser capaces y vamos a ser capaces de erradicar las barras bravas de los estadios. Tenemos que dejarnos de juegos pirotécnicos respecto a la forma de abordar el tema de las barras bravas. Hay países que han sido completamente exitosos en esto y se han demorado”, comentó el timonel del fútbol nacional.

Asimismo, dijo que lo pretenden hacer con un “sistema de control de reconocimiento facial. Otra es tener una base de datos externa a los clubes. Otra medida es la del control de admisión unificado y centralizado, por ejemplo, en la asociación”.

Sobre la resolución de la temporada 2019, Moreno dijo que “el fútbol representa valores en sí mismo y cuando tomamos decisiones que afectan estos valores hay que corregirlas. No fue nada fácil esta última semana. Hubo que unir voluntades e intereses por un objetivo común (…) Tomar estas decisiones implica darle una nueva estructura al campeonato y eso genera diversos efectos. Los clubes mostraron su mejor disposición a avanzar, nos indica que un nuevo fútbol es posible”.

Finalmente, el mandamás explicó ante la decisión de que no hubiera descensos que “aquí no hay intentos de proteger ni perjudicar absolutamente a nadie. La labor de la ANFP no dice relación con el beneficio o el perjuicio de un club determinado. Aquí la mirada tiene que ser de actividad y de industria. No hubo ni habrá ningún interés de beneficiar a algún club en particular, menos de perjudicar”.