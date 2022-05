Daniel González habló del interés de los grandes en llevarlo de vuelta a la Primera División. El defensor dijo que quiere un buen proyecto, pero no tiene problemas en seguir en Santiago Wanderers.

Durante las últimas semanas, el nombre de Daniel González ha comenzado a sonar fuerte en la Primera División. El supuesto interés de Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile por sus servicios ha puesto otra vez en la mesa a uno de los defensores con mayor proyección del país.

A sus 20 años, el zaguero de Santiago Wanderers es uno de los juveniles más experimentados en el profesionalismo y no es de extrañar que asome como candidato a llegar a los clubes grandes del fútbol chileno.

Ante los rumores sobre el interés por sus servicios, este martes y en conferencia de prensa, Daniel González sacó la voz. "La verdad, estoy enfocado en estos partidos y mi presente en Wanderers. Lo que me importa ahora es el partido con Cobreloa, más allá no he sabido", dijo de entrada.

Para el defensor de los Caturros, lo único que importa ahora es ayudar al equipo a pelear por el ascenso al Campeonato Nacional. "Trato de mantenerme acá, no quiero perder el foco de los partidos. Lo que pase más adelante es incierto".

Pero tras ello, Daniel González no escondió sus ganas de dar un salto. "Siempre voy a buscar crecimiento en mi carrera, soy joven, pero el tiempo pasa rápido para un futbolista. Buscaré lo mejor para mi carrera, crecer y cumplir mis objetivos, que son llegar lo más lejos posible. Uno tiene que buscar regularidad como jugador".

Aunque pese a sus ganas de conseguir un ascenso en su carrera, el zaguero es claro en lo que siente por el club de sus amores. "Hincha de Wanderers voy a ser siempre, soy porteño de corazón y eso no va a cambiar si voy a otro equipo. Eso no me lo puede quitar nadie".

No tiene un favorito para seguir con su carrera

Si bien Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile han sido los clubes interesados, lo cierto es que para Daniel González son otras las prioridades. Para el defensor, más allá del equipo, es importante lo que le ofrezcan a nivel profesional.

"No puedo decir si tengo preferencia. Voy a buscar el mejor proyecto, no puedo regodearme. Tienen que presentarse las opciones y puedo evaluar dónde mejorar, crecer y tener oportunidades. Eso se da en el momento", recalcó.

Finalmente y en esa misma línea, enfatizó en que no tiene problemas en seguir con los Caturros. "Mi presente está en Wanderers, lo que venga lo tomaré como la decisión de no salir. Y si no, seguiré trabajando día a día para mejorar en el club del que soy hincha".