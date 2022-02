Uno de los futbolistas más prometedores que ha salido del Campeonato Nacional es Carlos Palacios, quien desde Unión Española dio el salto hacia el Internacional de Porto Alegre pero no ha logrado establecerse en el fútbol brasileño y su proyección se ha visto frenada en los últimos años.

Uno de sus mejores socios en el cuadro hispano fue Cristian Palacios, actualmente en Universidad de Chile, quien ha revelado que en sus recientes conversaciones con su excompañero le ha confesado que tiene intenciones de cambiar de panorama en este mercado de fichajes.

Así lo dio a conocer en una entrevista con Los Tenores de ADN Deportes. "Medio me había comentado que quería salir de Brasil y ahora está a la espera de lo que pueda pasar, es tremendo jugador, como persona ni hablar pero espero que le pueda ir muy bien", puntualizó el uruguayo.

El Chorri también tuvo consejos para La Joya, quien se ha reintegrado a los entrenamientos de su equipo tras superar el Covid-19. "Es complicado, a veces te toca adaptarse rápido y enseguida rendir, a veces depende de la paciencia del entrenador. Cuando no te va bien, debes tener cabeza firme y estar enfocado en lo que quieres", añadió.

Palacios, además, habló de su tres goles con Universidad de Chile ante Unión La Calera. "En este partido me pidieron que jugara por la banda pero que no hiciera toda la banda, que me fuera al medio con Ronnie. Gracias a mis compañeros uno puede convertir goles, que te dan la facilidad de finalizar la jugada y luego de uno trata de adaptarse. Uno trata de arranque hacer goles y si no se puede ayudar al equipo en lograr tres puntos".