Uno de los partidos más destacados del fin de semana se jugará en Santa Laura, porque este sábado Unión Española recibirá a Colo Colo, duelo de equipos que luchan en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Ambos equipos se medirán en tres ocasiones seguidas, porque también quedaron emparejados en las semifinales de la Copa Chile, situación que analiza en diálogo con RedGol el goleador de los hispanos Cristian Palacios.

"Va a ser un partido difícil, los vamos a enfrentar tres veces, el que cometa menos errores se va a llevar el partido. Nosotros en estos pocos días que tenemos nos vamos a preparar de la mejor manera, tenemos que tratar de recuperar a todo el equipo, para que esté al 100 y que es fundamental, porque queremos quedarnos con los tres puntos en casa, que es lo que vamos a ir a buscar", dijo de entrada el uruguayo.

"Colo Colo es un equipo difícil, que viene bien, viene demostrando la jerarquía y la clase de jugadores que tiene. Va a ser un rival muy difícil, donde el equipo que cometa menos errores se va a llevar los tres puntos y nosotros vamos a tener que estar concentrados al máximo", agregó.

Dos de los mejores amigos que tiene en Chile el artillero son Maximiliano Falcón y Gabriel Costa, y se refirió al cruce que tendrá con Peluca, quien lo deberá marcar en Plaza Chacabuco, por la lesión de Matías Zaldivia.

"No hemos querido hablar, no lo he hecho ni con Falcón ni con Costa, estoy esperando que llegue el partido nomás, para ver en qué circunstancias se da, vamos a estar preparados… estaría bueno que apostemos unas parrilladas (risas), pero no hemos hablado nada, esta vez estamos tranquilos, además tenemos tres partidos por delante, habría muchas apuestas, pero por ahora está todo tranquilo", sentenció el Chorri.

El primer duelo de Unión Española ante Colo Colo será este sábado desde las 16:30 horas, y tú lo podrás seguir por RedGol.