Actualidad de Cobresal: así llegan los mineros al Campeonato Nacional 2021

El Campeonato Nacional 2021 está a la vuelta de la esquina y los clubes del fútbol chileno se preparan para dar la pelea por el título. Cobresal es uno de los cuadros que quiere dar la sorpresa, peleando tanto a nivel internacional como nacional.

El elenco dirigido por Gustavo Huerta comenzó con todo la temporada pasada, pero bajó su ritmo en la segunda rueda. No obstante, lograron asegurar un cupo en la Copa Sudamericana, donde siguen con chances de avanzar.

Los mineros perdieron a dos figuras importantes, como Marcelo Cañete (Universidad de Chile) y Juan Carlos Gaete (Colo Colo), pero están confiados en hacer un buen papel con lo que tienen.

Cobresal quiere estar en la pelea por el título esta temporada. Foto: Agencia Uno

Refuerzos de Cobresal

Matías Donoso (Deportes Iquique, Chile), José Luis Gamonal (Deportes Temuco, Chile), Cristian Maidana (Olimpia, Honduras), Iván Smith (Godoy Cruz, Argentina), Francisco Ayala (Deportes Puerto Montt, Chile), Marco Sebastián Pol (Everton, Chile) y Brayan Hurtado (Mineros de Guayana, Venezuela).

Suspendidos de Cobresal

Cobresal no tiene suspendidos para el inicio del Campeonato Nacional.

Plantilla de Cobresal

Arqueros

Leandro Requena, José Luis Gamonal y Alejandro Santander (Sub 21).

Defensas

Rodolfo González, Sebastián Silva, Iván Contreras (Sub 21), Diego Céspedes, Francisco Ayala, Marcelo Filla, Pablo Cárdenas (Sub 21) y Mario Pardo.

Mediocampistas

Luis Vásquez (Sub 21), Eduardo Farías, Andy Aguilera (Sub 21), Franco Ragusa, Christopher Mesías, Francisco Valdés (Sub 21), Iván Smith, Cristian Maidana y Yodilan Cruz (Sub 21).

Delanteros

Brayan Hurtado, John Riascos (Sub 21), Felipe Reynero, Sebastián Céspedes, Benjamín Osses (Sub 21), Marco Sebastián Pol, Óscar Salinas, Sebastián Varas y Matías Donoso.

Formación de Cobresal

Leandro Requena; Pablo Cárdenas, Sebastián Silva, Rodolfo González, Francisco Ayala; Eduardo Farías, Christopher Mesías (Cristian Maidana), Felipe Reynero, Iván Smith, Óscar Salinas; Sebastián Varas (Matías Donoso).

