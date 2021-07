Claudio Palma no se presta para complicaciones racistas: "Nunca me molestó que me dijeran Negro"

La actualidad nacional recordará este 21 de julio como el día en que se anunció que la tradicional golosina "Negrita" dejará su nombre original para cambiarlo por "Chokita", para evitar connotaciones de carácter racista y discriminatorio.

El gesto le llegó de cerca a Claudio Palma, el Negro Palma, periodista y relator deportivo que entrega tranquillidad sobre el tema y dice que no es necesario cambiarle el apodo que lo ha caracterizado en tres décadas de trabajo profesional.

"A mí no me molestó nunca, pero en lo absoluto, que me digan negro. Eso depende del contexto y el tono con que alguien te hable: ¡Negro! ¡Negrito!", se explica el narrador de la Roja en diálogo con Redgol.

"Nunca me ha molestado, porque básicamente me siento orgulloso de mis antepasados. Nunca he rehuido a que mi viejo era moreno y que mis tíos no eran rubios y de ojos verdes. Dios o alguien determina que tengas el pelo rubio y los ojos verdes", reflexiona.

Pero Palma no oculta los trasfondos del lenguaje. "Lo que pasa es que en este país por ser moreno eres picante y por ser rubio eres cuico. Pero yo entiendo que no es así: hay rubios de ojos verdes y no necesariamente son cuicos o ABC1", advierte.

Palma no está de acuerdo con cambiar la Negrita

El Negro Palma elabora una crítica. Antes asegura que "uno entiende todas las reivindicaciones de las minorías, las respeta y las apoya; pero de ahí a instalar cambios porque uno le puede dar otra connotación...".

"Yo tengo 52 años y toda la vida, que me encantaban las "Negritas", nunca relacioné el producto con una negra y menos con algo despectivo", puntualizó el hombre de TNT Sports y Chilevisión.

Y tiene un recuerdo potente de la raza afrodescendiente. "Las nuevas generaciones no saben que cuando yo me crié en dictadura, para nosotros en Puente Alto era admiración ver a los hombres de color que iban a jugar básquetbol", asegura.

Fueron eventos que siguió todo el país. "Llegaban Mack Hilton, Michael Burns y nosotros nos mirábamos y decíamos ooh, el negro. Eran las figuras de la Dimayor y creo que para quienes se criaron en esa época, nunca existió el racismo", recuerda.

"Pero hoy día, cuando hablo de las minorías, hay un grupo pequeño que nos quiere hacer entender que la "Negrita" no puede llevar el nombre porque hay una directa alusión a la raza negra y eso es mentira".

"Para mí el ídolo más grande de la historia del deporte es (Mohamed) Alí. Creo que las generaciones viejas nunca hicimos distinción sobre si era blanco o negro. Me parece que la llamada generación de cristal como se dice es demasiado extremistas Creo que han corrido los márgenes", concluye Palma.