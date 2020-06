Claudio Bravo pone fecha a su retiro y aclara sus planes fuera de la cancha

Pese a sus 37 años, Claudio Bravo está muy lejos de pensar en el retiro. El arquero de la Selección Chilena y el Manchester City sigue demostrando que está a gran nivel y ha dejado claro que tiene ganas de seguir jugando por un tiempo más.

Pero el adiós a las canchas es algo que se tendrá que encontrar en algún momento. Y fue el propio guardameta quien señaló cuál será. En conversación a través de su Instagram, el oriundo de Viluco puso fecha al día que colgará los guantes.

"Yo creo que hasta que mi cabeza me lo permita", comenzó explicando. "Mi cabeza determina cuánto más pueda competir y prepararme de la manera que lo sigo haciendo, porque he tenido la fortuna de que mi cuerpo me ha acompañado".

Bravo fue enfático en que esto todavía está lejos de pasar. "Tengo la tranquilidad de que lo hará mucho más, pero lo ideal es que acompañe la cabeza, de sentirse preparado y que las ideas no pierdan el foco de cara al futuro".

Además, el ex capitán de la Roja dio detalles de lo que espera hacer una vez concrete su retiro. "Mi labor una vez que deje la actividad es contribuir a los más pequeños. Lo tengo súper claro. El tiempo que tengo que entregar es en esa labor, sería egoísta no contribuir con las nuevas generaciones, los niños que quieran seguir un camino similar. No solo ligado al fútbol, sino más allá".

El arquero fue más allá y se desligó de participar en la búsqueda de jugadores. "La labor mía no es lo formativo de dedicar horas y buscar talento, al nuevo Alexis Sánchez o Claudio Bravo. Esos niños llegan por si solos. La labor más bonita que podemos hacer es llegar a los niños que no podrán llegar o tener la posibilidad de estar donde nos ha tocado a nosotros".

"Yo tuve muchos compañeros que no llegaron donde me ha tocado estar a mí y quedaron en el olvido. Tuve una herramienta especial que, por mi talento, se me fue acomodando todo. De mil o dos mil, llegan uno. Y más que ayudar a ese uno, hay que hacerlo con los dos mil", cerró.