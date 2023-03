Borghi contesta a Silberman por polémica con Felicevich: "No me metas a mí en el lío por tu incapacidad"

Las acusaciones del ex agente Alan Silberman al representante Fernando Felicevich marcaron la jornada de este jueves en el fútbol chileno. Es que el primero lanzó duros dardos a su colega asegurando que le robó el manejo de Gabriel Suazo, junto a afirmar que Fefe se mueve entre las sombras en distintos sectores del balompié criollo.

Una de las declaraciones de Silberman salpicaron de rebote a Claudio Borghi: “a Gonzalo Fierro se lo quiso llevar a Boca Juniors cuando no estaba jugando en Flamengo. Se lo llevó cuando yo le dije que se fuera, porque representaba al entrenador que había llegado a Boca y no resultó por un examen médico, pero igualmente actuó en una forma de bajo fondo”, dijo Silberman sobre Felicevich en conversación con RedGol.

Y el Bichi no demoró en contestar muy molesto. Durante la tarde en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Borghi dijo que “a Alan Silberman lo conozco hace muchísimos años. De hecho, creo que en los equipos donde estuve, como yo no tengo relaciones con empresarios, tuve jugadores de Alan. Incluso Gonzalo Fierro era de Alan. A mí lo que me preocupa es la incapacidad de ellos de mantener jugadores que se le van con otros empresarios, que nos meten a nosotros”.

Borghi agregó: “Alan, yo nunca tuve empresario. ¡Jamás!, ni como jugador ni como entrenador. Sí tuve gente que me vio contratos, que yo estaba incapacitado para manejar todos los puntos que había, las multas, las cláusulas de salidas. Entonces normalmente contratas a alguien que vea el contrato. Como jugador nunca lo tuve. Sabes que era tan importante, y acá voy a poner jineta: siempre me venían a buscar, nunca me ofrecieron”.

“Como entrenador, en Audax me llevó un empresario, Mario Marchetti, hincha de Audax y amigo mío de toda la vida, no necesité empresario. Colo Colo me vino a buscar, el presidente no necesitó empresario. Estuve en la Selección Chilena, no me llevó ningún empresario. Argentinos Juniors no tuve empresario. Sí me ofreció un empresario a Liga, que yo no conocía Liga, entonces me ofrecieron la posibilidad de trabajar. Entonces me llama la atención que digas que yo llevé a Fierro a Boca Juniors porque era de Felicevich”, complementó el ex seleccionado argentino.

El caso puntual de Fierro

Sobre la misma, Claudio Borghi continuó con su defensa: “yo llevé a Fierro porque lo conozco de muy jovencito y sabía que me podía cumplir las funciones en el equipo, porque no tenía un carrilero por derecha. Gonzalo estuvo conmigo, no pasó la parte médica, tenía un problema en su visión por el desprendimiento de retina que tuvo y no pasó la revisión médica y volvió a Flamengo que era el dueño de su pase”.

"Felicevich no es mi representante, es mi amigo. Es un querido amigo que hace mucho tiempo que no lo veo, como lo puede ser el Guacho Castro, quien también es representante y queridísimo amigo mío. Así que Alan, si no tienes capacidad para mantener a tus jugadores, no me metas a mí en el lío. Llevo bastantes años en el fútbol y sí tuve incapacidad para jugar y dirigir, pero corrupción jamás. Entonces cuando estás diciendo que yo llevo un jugador porque es de Fernando Felicevic me estás acusando de corrupto y deberías tener cuidado, porque es una situación que no solamente habla mal de mí, sino que mal de ti. Si estoy en contra de los empresarios es justamente porque hacen cosas de este tipo. Creo que los empresarios del fútbol, en su gran mayoría, le hacen mal no solamente al medio, al futbolista, a los clubes y a esta cofradía que tienen entre ustedes”, añadió tajante el Bichi.

El ex DT de la selección chilena sentenció: “Alan, lo lamento mucho, tú sabes que te respeto y te voy a seguir respetando. No voy a cambiar mi posición por lo que acabas de decir, pero te aconsejo que ante tu incapacidad de mantener jugadores, trabajes más y no hables mal de la gente, como hablaste mal de mí. Así que Alan, un abrazo grande, hijo. Acuérdate que llevo muchos años y mira que estuve con gente complicada y jamás se me ha acusado de nada corrupto. Lo único que tengo en mi vida es mi nombre y el resto son pavadas. Alan, un abrazo grande y cuídate”.