"Chupete Suazo no te preocupes por mí": la frase que está en todas las fotos de Humberto en Instagram

El internet y las redes sociales, sobre todo en tiempo de cuarentena, dan para todo. Así mismo es como nació una "canción" de Trap Poison que involucra a Humberto Suazo y las chiromoyas.

Un chileno decidió mezclar las chirimoyas con caca y a Humberto Suazo en una sola canción y salió el siguiente tema, el cual dura cerca de tres minutos y hace alusión a una frase que Chupete ve todos los días en Instagram.

Este ejemplar no tiene coherencia alguna, sin embargo ha causado furor en las redes sociales por lo mimso. La canción fue publicada el 11 de abril en Youtube y ya tiene 600 mil visitas.

Si uno va al perfil de Humberto Suazo en Instagram o al cualquier publicación de alguna página con el jugador, no faltará la persona que ponga "Chupete Suazo no te preocupes por mi".

Humberto Suazo, el hombre del planeta de los goles

Esta frase que está en todas las redes sociales nació en este tema y tiene una estrofa entera dedicada el goleador chileno. "Chupete Suazo no te preocupes por mí, Chupete Suazo no te preocupes por mí, Chupete Suazo no te preocupes por mí, sale a andar en bici Chupete Suazo. Humberto no te droges en San Antonio, Humberto no sigas comiendo tanto pollo, para que metas goles, para que metas goles, Chupete tu viniste del planeta de los goles".

Escucha la canción acá: