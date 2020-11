Reinaldo Rueda juega al misterio con la formación de la Roja ante Venezuela

La selección chilena da vuelta la página del triunfo en Perú y busca asegurar los tres puntos en su visita a Venezuela por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Un duelo clave, ya que la Roja podría rescatar un triunfo que le permitar escalar a puestos de clasificación.

El buen sabor que quedó luego del 2-0 ante el cuadro del Rimac en Santiago ha hecho que los hinchas se ilusionen con ver al mismo once estelar en cancha, algo que no está asegurado del todo. Este lunes Reinaldo Rueda ofreció la conferencia de prensa previa y optó por jugar al misterio con la formación del elenco nacional.

"Ese es el trabajo y lo que se ha estado elaborando, compartiendo, tanto en respuesta de los jugadores en la evaluación del compromiso contra Perú y el rival que tenemos en frente. Se dice que equipo ganador no se mueve, a veces es una premisa válida, a veces no, por muchas circunstancias", lanzó el DT.

La selección chilena quiere seguir con los abrazos ante Venezuela, aunque aún no es claro si se repite el mismo equipo estelar. Foto: Agencia Uno

"Es el trabajo de estas próximas horas, lo teórico hoy cobra importancia por lo que significa la recuperación del grupo que actuó, el viaje, las horas de vuelo, porque ayer fue todo el día en viaje, de lo que se pueda hacer hoy y de cómo amanezcan mañana los jugadores", agregó el estratega.

Por otro lado, el técnico nacional dijo que espera poder conseguir los tres puntos y espera que el planteamiento dé resultados. "Todos los partidos se organizan, teniendo en cuenta las situaciones especificas del rival, logrando que nuestras condiciones y cualidades se puedan estimular. Debe ser un partido muy ordenado, pero inteligente antes de todo, creo que por ahí va a pasar, de gran orden, pero con esa vocación ofensiva que caracteriza a Chile, con eso de arriesgar, de buscar el arco rival, de controlar el partido con posesión de balón y que ello nos permita marcar".

Pulgar y Beausejour viven horas claves para ser titulares

Durante el encuentro ante Perú, la Roja vio salir a Erick Pulgar con molestias y la duda de su presencia ante Venezuela quedó instalada. Pero no solo él, sino también Jean Beausejour, quien hizo su regreso al equipo tras retirarse en Copa América 2019.

Rueda no quiso dar mayores de si estarán o no, pero dejó entrever que de aquí al inicio del encuentro se definirá todo. "Todos conocemos que esta situación, de la parte fisiológica, son 72 horas antes, 72 horas después. Estamos en esas 72 post Perú y pre Venezuela, muy sensibles. Erick viene de un proceso en su club y así, cada uno de ellos, están respondiendo de forma diferente, de modo que hasta mañana no sepamos ciertamente cuál es su capacidad de rendimiento, tanto Erick como los que hicieron los 90 minutos ante Perú".

El técnico también habló de Beausejour, quien jugaría dos partidos seguidos en pocos días después de mucho tiempo. "Esa es la exigencia de la clasificatoria y del futbol contemporáneo, cuando no lo hacen en la selección lo hacen en sus clubes por copas internacionales. Por eso el trato en los entrenamientos y el estrés que soportan por la responsabilidad que tienen en cada juego, más los viajes".

"Siempre tratamos de que lleguen en el mejor nivel, de cuidarlos y que ojalá tengamos el equipo mañana en un nivel ideal, que no es fácil, porque todos estos jugadores estuvieron en confinamiento, es un año atípico, algo que nunca esperamos y más ellos que están expuestos meditativamente cada 72 horas a una evaluación objetiva. Lo que queremos que es que estén bien recuperados y estamos todos trabajando para lograr eso", complementó.

Finalmente y al ser consultado por su ante la vinotinto es bueno cualquier resultado, Rueda señaló que "todo es producto de lo que hagamos en la cancha, no se evalúa el resultado sino lo que hagamos en la cancha. Contra Uruguay y Colombia merecimos más y no se logró. Ojalá que hoy el equipo siga mejorando en su rendimiento, en su colectividad y que podamos lograr el resultado que todos queremos y para el que siempre se sale a competir".