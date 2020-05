Charles Aránguiz revela que estuvo a punto de volver a Chile, pero ahora está tranquilo: “Quizás me quede a vivir en Alemania”

Charles Aránguiz renovó hasta 2023 con el Bayer Leverkusen que lo anunció con una linda sesión de fotos. “Le pusieron color”, dijo, entre risas, el Príncipe en un diálogo con LUN donde confesó varias de sus peripecias en Alemania que incluyeron, incluso, una intención de volver a Chile.

“Siendo sincero, no imaginaba tener la posibilidad y la experiencia de vivir en otro lugar. Pero este fue mi destino. La vida me puso acá en Alemania y el hecho de no querer moverme del Bayer Leverkusen ni de este país no me hace ni mejor ni peor persona. Como familia estamos tranquilos. Lo decidimos con mucha convicción y escuchando siempre nuestros corazones”, manifestó el volante.

Además, se mofó de los rumores que lo ponían en otros equipos. “Les faltó decir que iba a jugar en Marte. Nadie conversó conmigo y todo lo que se rumoreó fue falso. Si un equipo grande hubiera tenido el deseo de contar conmigo, viene, no tramita tanto y te contrata. Sobre todo porque quedaba libre. Lo mejor fue quedarme en Leverkusen”, lanzó.

Charles Aránguiz goza de un buen presente en Bayer Leverkusen y se quedará hasta 2023.

Su relación con las aspirinas va más allá de los futbolístico. “Tener una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista (rotura de tendón de Aquiles) fue duro. Recién llegado y solo. Fue una prueba muy dura en mi carrera y por eso digo que fue una prueba de superación grande, como varias que he tenido. La adaptación fue más difícil de lo esperado. Imagínate que estaba en muletas cuando llegó mi familia. Además, el idioma y la cultura eran totalmente diferentes. Ese 2015 fue difícil”, rememoró Charles Mariano.

Cahrles Aránguiz militó en Cobreloa, Cobresal, fue campeón con Colo Colo, pero en Universidad de Chile estalla en Chile mostrando su versión completa: fue pilar de la Copa Sudamericana 2011, ganó tres Campeonatos Nacionales y una Copa Chile.

Es más: a tanto llegó su angustia que reveló que se quiso ir y que meditó el retorno a su país. “Cuando volví de la lesión jugué dos meses. Fui a la Copa Centenario y cuando volví a Alemania, no sé si por la presión y querer demostrar rápido la confianza que depositaron en mí, me costó mucho. Los primeros seis meses me sentía tan mal que le dije a Jonas Boldt, quien era gerente deportivo y que espero que vuelva algún día, que me quería ir”, aseveró.

“Quería volver a sentirme bien futbolísticamente. No me sentía bien y no estaba rindiendo como esperaban acá en el club. Pensé muchas veces irme a Chile”, profundizó.

¿Y qué pasó? “El club no me dejó. Siguieron apoyándome y dándome confianza. Me dijeron que no me preocupara y no me apurara. Igual es rico escuchar eso, pero sentía esa deuda. Así que nos quedamos, seguimos trabajando y después de ese período encontré mi juego y físicamente me fui sintiendo mejor”, abundó.

Finalmente, dijo que su presente es tan bueno que puede que se quede para siempre en Alemania, aunque no descarta nada para su futuro.

“Estamos viviendo muy tranquilamente acá con mi familia. Me quedo tres años, pero puedo revisar al año si puedo partir. ¿Dónde me iré? Capaz que me quede toda la vida acá. No lo sé. Si vuelvo alguna vez a Chile que sea para aportar y no para dar pena”, concluyó.