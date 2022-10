La controversia que se generó por la reprogramación del partido entre Universidad de Chile y Unión Española en Copa Chile llevó a César Bravo, ex DT de Unión Española, a darle un consejo a su ex equipo: que jueguen en cancha ese duelo por un asunto de deportividad.

César Bravo pide a su ex equipo Unión Española que le gane los puntos a la U en la cancha

Muy tenso está el ambiente entre Universidad de Chile y Unión Española, luego de que se suspendiera el partido válido por la ida de las semifinales de Copa Chile, donde los azules iban a hacer de local. Sin embargo, no encontraron recinto para ejercer ese derecho y se suspendió el duelo.

Los hispanos pidieron formalmente los puntos de acuerdo al artículo 23 de las bases del torneo, aunque el directorio de la Federación decidió que eso no era posible y fijó el duelo para la próxima semana.

César Bravo, ex DT de Unión Española, comentó que lo mejor que pueden hacer los jugadores que dirigió hasta hace poco más de un mes es salir a la cancha y olvidarse de los problemas de ofician. "La idea siempre de técnicos y jugadores es disputar los partidos en cancha, no administrativamente", señaló a Redgol.

Luego añadió que "hoy está pasando que muchos partidos se han suspendido. Como entrenador y ex futbolista me gusta ganar los puntos en cancha, no por secretaría".

Bravo comentó que lo de pedir puntos es algo que se debe dejar para el barrio. "Eso lo vivía en el fútbol amateur cuando participaba en La Florida, pero no corresponde en el fútbol profesional, por el respeto al hincha y los que ven partidos por televisión", agregó.

Sobre su futuro, el DT manifestó su deseo de volver a dirigir el 2023 en el fútbol profesional. "Junto a mi equipo nos picó este bicho de la adrenalina del fútbol profesional. Tenemos capacidades, condiciones y armas para seguir en el fútbol profesional. Estamos viendo algunas opciones para el próximo año", confesó.