Ni el Covid le quita el olfato goleador: Cecilio Waterman supera la enfermedad y la rompe en Everton

Cecilio Waterman se convirtió en una de las grandes revelaciones el torneo pasado en el fútbol chileno. Tras una buena temporada en Universidad de Concepción, el delantero panameño fue pretendido por varios clubes chilenos, entre ellos Colo Colo, pero finalmente, llegó a Everton de Viña del Mar donde poco a poco muestra sus dotes goleadores.

Y este martes fue la figura en la victoria de los ruleteros ante Cobresal donde convirtió dos goles para asegurar los tres puntos y dejar a los viñamarinos en el tercer lugar de la tabla con 23 unidades, aunque el delantero reveló que las últimas semanas fueron de mucho sufrimiento.

Es que Waterman se contagio de Covid-19 tras representar a su país en las clasificatorias de la Concacaf y debió realizar cuarentena en Estados Unidos donde no lo pasó muy bien por las condiciones del lugar donde le tocó realizar la cuarentena.

"La habitación no tenía ni ventana, no respiré aire puro. Volví a Chile, tuve que hacer una cuarentena y jugué contra Audax casi sin entrenar. Ahora me duele todo, pero agradecido porque salí del virus", expresó el goleador ruletero a TNT Sports.

El delantero ahora se enfoca en lo que será el próximo desafío de los viñamarinos donde el domingo 8 de agosto se medirán ante el líder del Campeonato Nacional, Unión La Calera en condición de forasteros.