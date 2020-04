Carlos Salom admite que estuvo cerca de volver al fútbol chileno: tres equipos intentaron su fichaje

El delantero argentino Carlos Salom dejó muy buenos recuerdos de los hinchas del fútbol, pues tuvo un exitoso paso por Deportes Concepción y Unión Española, elenco en donde es más recordado por la delantera que armó junto a Gustavo Canales y Sebastián Jaime.

En ese sentido, en conversación con RedGol, el ahora jugador de Barracas Central de Argentina, mencionó que el a fines de 2019 estuvo en negociaciones para volver al fútbol chileno, pero que por el estallido social y diferencias con el técnico no se concretó.

“Soné en Deportes Temuco y, antes del estallido social, ya había arreglado con Curicó Unido, con contrato listo. Sin embargo, el técnico de ese momento (Dalcio Giovagnoli) me llamó y me dijo que no me quería, porque necesitaba un jugador con actividad”, reveló.

Pero eso no fue todo, porque también dijo que “cuando estaba el Fernando Díaz como entrenador de Unión Española estuve cerca de volver, pero ya tenía todo arreglado con Curicó. Me salió todo junto, pero, de igual modo, le decía que me enviara una propuesta formal para analizarlo con mi familia. No obstante, eso nunca llegó”.

También, el delantero mencionó que su llegada al equipo hispano no se concretó, pues ya no tenían cupos de extranjeros. Por lo mismo, ante esa situación, el goleador dijo que ya está realizando los trámites para sacar la nacionalidad chilena.

Salom defendiendo los colores hispanos. (FOTO: Agencia Uno)

“Voy a anular la nacionalización de Palestina. Fue una bonita experiencia jugar por allá, pero me trataron muy mal, así que ahora voy a tramitar la nacionalidad chilena (…) Aunque no juegue en Chile, sacar la nacionalidad chilena me pueda ayudar. Tengo muchos amigos, me gusta el país y ahora está todo encaminado el trámite”, confesó.

Además, también se refirió a los rumores que lo vinculaban en el pasado a Colo Colo y Universidad de Chile, diciendo que “siempre fueron rumores, que me quería el técnico, que me quería algún dirigente, etc. Siempre escuchaba, siempre dejaba la puerta abierta, pero nunca hubo una propuesta formal. Siempre fueron rumores”.

Finalmente, mencionó que le gustaría volver prontamente a Chile y mencionó que uno de las cosas que le falta alcanzar en el fútbol es “salir campeón con algún equipo chileno”, dejando la puerta abierta para firmar en cualquier elenco.

