Campestrini tira el mantel tras la presentación de Johnny Herrera y denuncia que Everton lo echó por WhatsApp

Con un sentido mensaje, Cristian Campestrini, hasta ayer DT de Everton, disparó sin filtro contra su ahora ex club: los acusó de despedirlo por WhatsApp y que le jugaron chueco luego de presentar a Johnny Herrera.

“Hoy 12 de diciembre de 2019, a menos de seis días de haber llegado a Argentina a reencontrame con mis hijos, quiero agradecerle a todos los aficionados de Everton de Viña del Mar y a todas la personas que me han demostrado su apoyo y cariño este año y comunicarles, con todo el dolor del mundo, que la institución me acaba de comunicar por WhatsApp que he sido desvinculado”, lanzó el argentino.

“Siento un profundo dolor no sólo por la forma en que me lo comunicaron, sino por cómo me jugaron por detrás. Mi entorno más cercano y yo juro que saben cómo sucedió todo. Pero haré el duelo porque es una herida difícil de cicatrizar, pero no voy a dejar de luchar por este amor a la profesión”, disparó luego.

También tuvo palabra de agradecimiento para quienes consideró importantes. “Los voy a extrañar muchísimo, de corazón, pero lo enmiendo con el cariño de cada pelota que traté de dejar la vida, lo enmiendo con cada triunfo, con la felicidad de ver a mis hijos que conocieron una nueva ciudad y viendo a papá atajar en otro club y feliz”, complementó.

Finalmente, recalcó que “tenía una gran ilusión de continuar y cada una de las personas que me escribieron preguntándome pueden dar fue de lo que fui manifestando. Pero como en la vida, en el fútbol todo se sabe. Abrazo de atajada, los quiero mucho y los voy a extrañar”.

Tras eso, recalcó en diversos medios que Everton tenía “todo cocinado” y que presentó a Johnny Herrera a los segundos de decirle que no seguía por un mensaje.

Éste es el mensaje completo de Cristian Campestrini: