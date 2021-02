ANFP designa los árbitros para la fecha 32 del Campeonato Nacional y la final de la liguilla de ascenso

Este viernes comienza una nueva jornada del Campeonato Nacional del fútbol chileno y la ANFP ya publicó los cuerpos arbitrales que impartirán justicia en cada uno de los encuentros.

Entre los más destacados está el Deportes La Serena vs Universidad Católica, donde el juez será Eduardo Gamboa, acompañado por Edson Cisternas y Alan Sandoval. Por otro lado, en el Universidad de Chile vs Unión Española, Fernando Véjar será el encargado de dirigir las acciones, secundado por Christian Schiemann y Claudio Ríos.

El encuentro más atractivo de la jornada será el Deportes Iquique vs Colo Colo en el Tierra de Campeones, puesto que los nortinos están a solo tres puntos de Cacique y de ganar, la lucha por el descenso quedará encendida. El árbitro de aquel encuentro será José Cabero y estará acompañado por Alejandro Molina y Juan Serrano.

Revisa la designación completa de la fecha



Deportes La Serena vs. Universidad Católica

Árbitro: Eduardo Gamboa

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto Árbitro: Fabián Aracena

VAR: César Deischler

AVAR: Gustavo Ahumada



Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta

Árbitro: Héctor Jona

Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez

Árbitra Asistente 2: Loreto Toloza

Cuarto Árbitro: Patricio Blanca

VAR: Piero Maza

AVAR: Claudio Urrutia



Curicó Unido vs. Santiago Wanderers

Árbitro: Juan Lara

Árbitro Asistente 1: Fabián Aedo

Árbitro Asistente 2: Manuel Marín

Cuarto Árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Cristian Garay

AVAR: Gabriel Ureta



O'Higgins vs. Audax Italiano

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Carlos Venegas

Árbitro Asistente 2: Mario Lagos

Cuarto Árbitro: Diego Flores Seguel

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Felipe González Alveal



Everton vs. Palestino

Árbitro: Christian Rojas

Árbitro Asistente 1: Claudio Urrutia

Árbitro Asistente 2: Víctor Pasmiño

Cuarto Árbitro: Felipe Jara

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Loreto Toloza



Universidad de Chile vs. Unión Española

Árbitro: Fernando Véjar

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann

Árbitro Asistente 2: Claudio Ríos

Cuarto Árbitro: Matías Quila

VAR: Juan Lara

AVAR: Benjamín Saravia



Deportes Iquique vs. Colo Colo

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Alejandro Molina

Árbitro Asistente 2: Juan Serrano

Cuarto Árbitro: Miguel Araos

VAR: Héctor Jona

AVAR: Patricio Blanca



Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas

Árbitro Asistente 2: Miguel Rocha

Cuarto Árbitro: Cristian Andaur

VAR: Eduardo Gamboa

AVAR: Manuel Vergara



Cobresal vs. Huachipato

Árbitro: Cristian Droguett

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Roa

Árbitra Asistente 2: Leslie Vásquez

Cuarto Árbitro: Cristian Galaz

VAR: César Deischler

AVAR: Franco Arrué

Liguilla por el ascenso



La gran final de la liguilla por el ascenso entre Unión San Felipe y Deportes Melipilla también contará con un lujoso cuerpo arbitral. Roberto Tobar será el encargado de impartir justicia, secundado por José Retamal y Cindy Nahuelcoy.

Unión San Felipe vs. Deportes Melipilla

Árbitro: Roberto Tobar

Árbitro Asistente 1: José Retamal

Árbitra Asistente 2: Cindy Nahuelcoy

Cuarto Árbitro: Benjamín Saravia

VAR: Francisco Gilabert

AVAR: Christian Schiemann