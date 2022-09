Unión Española ha jugado una segunda rueda para el olvido, donde el declive en la tabla de posiciones tiene a la institución hispana incluso peligrando para entrar a algún torneo internacional el próximo año. Por lo mismo es que César Bravo fue despedido, para darle paso a Gustavo Canales en un interinato.

El ex entrenador de los hispanos abordó este bajón futbolístico de la escuadra de Santa Laura, que terminó puntero al final de la primera rueda. Algo que parecía positivo, pero que según el DT terminó siendo perjudicial para el plantel.

Con una sinceridad brutal, señaló en Las Últimas Noticias que "lo peor que pudo pasarnos es haber terminado en el primer lugar de la tabla junto a Colo Colo y Ñublense al término de la primera rueda".

En ese aspecto manifestó que "cambiaron las expectativas, las metas, lo que había planificado a principios de año, que era mantener la categoría, buscar la clasificación a algún torneo internacional. Con lo que hicimos en la primera ruda ya la exigencia era pelear el título".

Por lo mismo es que sinceramente admitió que "el despido fue porque objetivamente nuestra segunda rueda fue pésima, pero me dolió por la forma, porque me enteré por la prensa. Le pregunté a los dirigentes si me iban a deespedir y me dijeron que no era así, pero al otro día me echaron".

Sobre su autocrítica, contó Bravo que "me equivoqué al cambiar el esquema táctico del equipo. Quise jugar con dos 9 porque pensé que así podría aumentar el peso ofensivo. Pero no fue un buen cambio. Tenía que haber seguido como venía".

Finalmente habló del tema de la cancha del Santa Laura, que quedó inutilizable tras prestársela al rugby. "Cuando fuimos a verla al otro día del partido de rugby varios jugadores se pusieron a llorar. Parecía que le habían tirado una bomba. Nos afectó no tener el Santa Laura", confesó.