Víctor Rivero se ilusiona con la llegada de Brian Fernández para ayudar a salvar a Wanderers: "A quién no le gustaría tenerlo en su equipo"

Santiago Wanderers está muy complicado en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, debido a que solamente han rescatado un punto en lo que va del año. El descenso empieza a atormentar a la institución, que baraja un as bajo la manga para poder zafar de esa incómoda posición: la contratación del delantero Brian Fernández, de extraordinario paso por La Calera hace algunos años.

El delantero de 26 años pertence a Colón de Santa Fe, donde no ha podido jugar mucho debido a que los problemas de adicción que lo afectan. Por lo mismo, fue mandado a préstamo a Ferrocarril Oeste, donde ha logrado nuevamente despegar gracias a los seis goles que ha marcado en nueve encuentros.

A pesar de que tiene contrato hasta fin de año con los argentinos, en el cuadro caturro saben que necesitan jerarquía para poder salir del hoyo deportivo. Es por esto que comenzaron las conversaciones con su representante Cristian Bragarnik, para ver la opción de que que juegue en Chile nuevamente.

El DT de los porteños, Víctor Rivero, comentó que sería un lujo poder tener a un jugador de sus características para poder borrar el mal momento. "A quién no le gustaría tener a Brian Fernández, pero no depende de mí traerlo, en estos momentos está en Ferro, está jugando. Pero a qué equipo no le gustaría tener a Brian Fernández”, indicó el estratega en conferencia.

Fernández saltó del fútbol chileno al mexicano luego de su buen paso por La Calera. Foto: Agencia Uno.

El libro de pases del fútbol chileno se abrirá en un par de meses más, cuando termine la primera rueda del campeonato. Por lo mismo, muchos clubes ya están trabajando para que cuando llegue ese momento, puedan tener resuelto el tema de los nuevos fichajes.

Por ahora, Wanderers tiene la mente puesta en Copa Chile. Ahí chocarán como local ante Deportes Concepción, el próximo jueves a las 11:00 horas en el duelo de ida. Tres días después, se jugará la revancha en tierras penquistas.