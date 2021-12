El periodista le planteó un tremendo desafío al peluquero de la selección chilena y prometió un cambio de look total si llegan al Mundial. "Me entrego", señaló.

La selección chilena sigue luchando por asegurar un lugar en la parte alta de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja está en el sexto lugar, pero depende de sí misma para conseguir con boleto a la cita del próximo año.

El camino no está fácil para nuestro país, ya que en los cuatro partidos que le quedan debe enfrentar nada menos que a Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. No obstante, de la mano de la Generación Dorada todos se ilusionan con conseguirlo.

Pero mientras se espera por la fecha de enero ante la Albiceleste y los Altiplánicos, en Chile se sigue pensando en desafíos en caso de lograr el objetivo del Mundial. Y este viernes Aldo Schiappacasse se sumó al grupo de personas que hicieron una promesa su la Roja llega a Qatar 2022.

En la última edición de Ciudadano ADN, el periodista entrevistó a Jota Master Barber, el peluquero oficial de la selección. Fue ahí que lo desafiaron a realizar una particular promesa en caso de que nuestro país vaya al encuentro deportivo del año que viene.

Aldo promete teñirse el pelo con los colores de la bandera chilena

Aldo Schiappacasse conversó con el estilista de los jugadores de Chile y fue ahí que recibió una tentadora propuesta. En caso de que la Roja llegue al Mundial de Qatar 2022, se comprometió a teñirse el pelo por completo.

"A Aldo le haría un degradé en el pelo, con blanco, azul y rojo, para que tenga la bandera chilena en la cabeza", le señaló Jota Master Barber, de acuerdo a palabras recogidas por LUN.

Ante esto, Schiappacasse no dudó un segundo, pero le dejó una única condición para hacerlo. "Si clasificamos a Qatar, ahí me entrego, Jota", lanzó, comprometiéndose a un radical cambio de look. Uno a lo Javier Margas, ni más ni menos.

Chile tiene un duro camino en el cierre de las eliminatorias. En enero debe enfrentar a Argentina como local y a Bolivia de visita para luego, en marzo, cerrar todo ante Brasil como visitante y Uruguay en casa.