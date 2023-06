El Inter de Milan cayó por 1-0 en la final de la Champions League ante el Manchester City y no logró levantar su cuarta orejona de la historia. Un resultado decepcionante para los italianos, y es que tuvieron varias chances, especialmente al final, de poder llevar el partido al menos a un tiempo extra.

Y es que el duelo fue mucho más parejo de lo esperado. El Inter logró anular al City apostando a la contra y cerrando los espacios que buscaban generar los ingleses en campo contrario. Sin embargo, la jugada puntual del gol los dejó fuera de batalla.

Y uno de los apuntados tras la final fue Lautaro Martínez, que tuvo un mano a mano con Ederson que pudo significar la apertura de la cuenta en el marcador. El argentino no la supo hacer y prefirió rematar al cuerpo del brasileño, cuando por dentro aparecía Lukaku solo y con el arco a su disposición.

Situación que le valió críticas de un histórico delantero del Inter. En conversación con RedGol, Rubén Sosa, delantero uruguayo que vistió la camiseta de los neroazurri entre el 92 y el 95, anotando 50 goles, cargó contra el formado en Racing.

“Cuando tienes una ocasión tienes que embocarla. En la jugada de Lautaro Martínez, que se la atajó Ederson, tenía a Lukaku solo en el medio, pero el solo pensó en hacer el gol. Si juegas una final y tienes media ocasión, tienes que hacerla. Vi esa jugada y dije que el Inter no gana. Era la del campeonato”, sentenció el charrúa.

Además, criticó la forma de plantear el partido de Simone Inzaghi, destacando que el Inter “respetó mucho al City. Esperó a ver cómo iba, si es que se mantenía el 0-0 o si le hacían un gol para remarla desde atrás. El Inter debió haber ido ir a buscar el partido”.

Además, fue puras flores para Guardiola sobre quien señaló que “ya se sabe lo que es como entrenador, es un grande, un motivador. Lo que tiene es el don de decir “este es un equipo”, no piensa en individualidades. Los tiene a todos contentos y el que entra se divierte igual que los titulares”.

Estay: “Cuando juegas a no perder, terminas perdiendo”

Uno que también analizó la final desde México fue Fabián Estay. El chileno, también a RedGol, señaló que “vi muy nervioso al City, entendiendo que ya habían jugado una final y la habían perdido. Por ahí aparecieron esos fantasmas frente a un equipo con mucha experiencia como el Inter, que ganaba mucho si conseguía el título y perdía muy poco si no lo lograba”.

Además, analizó el funcionamiento de los interistas, destacando que “Inzaghi tiene esa estructura. No es brillante. Pasó merecidamente en la semifinal, pero hoy tenía que intentar hacer un gol para poder demostrar. Tuvo algunas posibilidades, metió a Lukaku, que para mi se entiende mucho mejor con Lautaro. Al fin y al cabo, cuando juegas a no perder, a no recibir un gol, terminas perdiendo y eso les pasó”.

Además agregó que Guardiola es el mejor técnico del mundo, en el Bayern no le alcanzó, pero en seis años ha ganado cinco títulos de liga, ahora gana la Champions, me parece que es un tipo que impone condiciones y que está entre los mejores técnicos de la historia del fútbol mundial”.