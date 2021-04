Steven Gerrard desclasifica cómo tentó a Toni Kroos para que llegara a Liverpool en lugar del Real Madrid

Toni Kroos ha sido una de las mejores compras de Real Madrid en su historia reciente al comprarlo por 25 millones de euros desde el Bayern Munich, que tras todos los éxitos cosechados lucen como pocos. La historia pudo ser distinta pues Liverpool lo buscó con insistencia.

Así lo contó quien fuera capitán de los ingleses en ese momento, el mítico Steven Gerrard, quien fue el encargado de intentar convencer el alemán. "Dios solo ayuda a los que lo intentan, así que aunque me parecía una cosa ridícula, lo intenté", escribió el actual técnico del Rangers en su autobiografía, My Story.

"Yo tenía una especie de papel no oficial en el club, el de persuadir a grandes futbolistas de que se vinieran al Liverpool. Nuestro gran objetivo para 2014 era demasiado optimista. Brendan Rodgers (técnico del equipo en ese momento) quería a Kroos y me pidió que le llamara. El Liverpool pensó que una oferta tendría mucho más impacto si venía también de mi mano, por eso me lo pidieron", añadió el exmediocampista.

Sin embargo, Gerrard tenía claro que iba a ser una tarea complicada. "Yo sabía que el Madrid estaba a punto de hacer una oferta al Bayern, así que me sentí un poco incómodo cuando mandé un mensaje a Kroos. Toni fue muy respetuoso y no me hizo parecer un auténtico idiota, porque poco después firmó por el Madrid", apuntó.

Finalmente, el entonces recientemente campeón del mundo en Brasil 2014, terminó en el Santiago Bernabéu y ha hecho una de las grandes duplas en la historia con Luka Modric en el mediocampo. Este martes, Real Madrid y Liverpool, se medirán en los cuartos de final de la Champions League.