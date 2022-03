La UEFA Champions League ha estado plagada de emociones y sorpresas. A medida que pasan las fases, la presión y el drama va subiendo en la competición que para muchos es la mejor de clubes del mundo.

Desde la eliminación del Barcelona en fase de grupos o las recientes despedidas del PSG de Lionel Messi y el Manchester United de Cristiano Ronaldo, han demostrado que cualquier cosa puede pasar en la presenta "Orejona".

Por el momento, ya están clasificados a la ronda de los ocho mejores Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid y Benfica, mientras los últimos dos cupos se definen entre Chelsea vs Lille (2-0 en la ida) y Juventus vs Villarreal (1-1). La UEFA Champions League ya no cuenta con la presencia de chilenos debido a la eliminación del Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal a manos de los Reds.

La final de esta competición se iba a jugar originalmente en San Petersburgo, pero debido a los alcances de la guerra entre Rusia y Ucrania, la UEFA finalmente decidió cambiar la cede y llevarla al Stade de France en Saint Denis. La gran definición se jugará el próximo 28 de mayo.

Día y hora: ¿Cuándo es el Sorteo de la UEFA Champions League?

Los cuartos de final de la competición se sortean este viernes 18 de marzo a las 8:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV el Sorteo de la UEFA Champions League?

El sorteo será transmitido por ESPN, en una de sus señales a confirmar.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo el Sorteo de la UEFA Champions League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.