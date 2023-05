El tan esperado encuentro entre Real Madrid y Manchester City por semifinales de Champions League terminó en empate, dejando todo por definirse en el partido de vuelta. Un duro enfrentamiento en el que ningún equipo quiso arriesgar más de lo necesario.

El ex seleccionado argentino, Sergio Agüero, reaccionó a todo el partido en un directo patrocinado por Star+, y como es natural en él, no demoró en dejar algunos comentarios que dieron de qué hablar. Sin duda el más descabellado fue su loca teoría sobre el gran desempeño que siempre presenta Real Madrid en Champions.

"No entiendo lo del Madrid en la Champions. Yo creo que entrenan solamente para la Champions. Después los ves en La Liga y dices: ¿cómo juegan así?, pero después en Champions se convierten en personajes de Dragon Ball Z, es una locura" comentó.

También habló del crecimiento profesional de Vinícius Junior, quien en su criterio progresa cada temporada. "Mejora año a año, Mejoró muchísimo con el gol. Al principio erraba (de cara a portería)", elogió el ahora streamer.

Por último, criticó las decisiones de Pep Guardiola en los cambios de jugadores, pues no realizó ninguna sustitución a pesar de contar con grandes figuras en la banca. "Lo que no entiendo es por qué no puso a Julián, pero bueno es Pep, no se casa con nadie", se quejó el argentino.

A pesar de los goles de ambas figuras de cada club, Vinícius (36') y Kevin de Bruyne (67'), no lograron sacarse diferencia, por lo que todo se definirá en el Etihad Stadium el próximo miércoles 17 de mayo. El partido se disputará a las 15:00 horas y espera tener una gran afición para definir al finalista de La Orejona.