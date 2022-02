Las victorias de Liverpool, PSG y Manchester City en la primera semana de los octavos de final, dejaron bastante claro que la presente edición de la UEFA Champions League es para perros grandes. Pero la sentencia estará nuevamente en juego esta semana, con cuatro partidos electrizantes.

El duelo que acapara la agenda será el miércoles en el templo de Old Trafford. Manchester United será anfitrión del Atlético de Madrid, dos rivales que ven de lejos a los líderes de sus respectivas ligas, pero saben que la Orejona puede salvarles la temporada.

Los ojos estarán puestos especialmente en Cristiano Ronaldo, que si bien rompió la sequía goleadora que arrastraba en el comienzo de 2022, sigue rodeado por rumores de una pésima relación con el técnico alemán Ralf Rangnick.

Lo peor es que el diario The Sun asegura que CR7 tiene decidido irse del Man U si no avanza a cuartos de final. "Ningún jugador puede ser más grande que un club. Cuando un técnico deja fuera a un hombre de 37 años, no debería haber ruido", analizó Jamie Carragher.

Parecido a lo de Diego Simeone, entrenador del Atlético, a quien ya consultan por su continuidad en el elenco colchonero, al que llegó a fines de 2011. "Estoy en un gran club donde quiero estar y miro a futuro tratando de solucionar el presente", avisó el Cholo.

Pero los octavos de final de la Champions League son mucho más que Man United-Atlético. De hecho, así como Red Devils y Colchoneros, hay otro grande del continente que debe contestar el llamado de emergencia.

Se trata de la Juventus, que con dos títulos y siete subcampeonatos de Champions tiene especial responsabilidad ante Villarreal de España. Lo peor es que la Vecchia Signora viene a los tumbos en la liga italiana y además no contará con Paulo Dybala por lesión.

La agenda se robustece con el campeón europeo vigente, Chelsea, que viene cansado desde el Mundial de Clubes y se enfrentará esta semana a Lille y a Liverpool de manera consecutiva, lo que pone en juego su temporada a nivel local e internacional.

"No era el momento de esperar demasiado de nosotros. Jugamos 120 minutos en la FA Cup, 120 minutos en el Mundial de Clubes con una diferencia de temperatura de 30°C, tuvimos jet lag contra un buen oponente", dijo el DT Thomas Tuchel tras derrotar 1-0 a Crystal Palace.

Finalmente, Benfica recibirá a Ajax en la llave que definirá al underdog entre los ocho cuartofinalistas. El elenco holandés viene con tranco de campeón en la Eredivisie, mientras los lusos están quemando aceite en el plano físico y tienen un duro panorama.

Programación de la Champions League



Martes 22 de febrero, 17:00 horas: Chelsea vs Lille y Villarreal vs Juventus

Miércoles 23 de febrero, 17:00 horas: Man United vs Atlético y Benfica vs Ajax