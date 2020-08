Presidente del Olympique de Lyon le tiene poca fe a su equipo: "Hay una posibilidad en un millón"

El Olympique de Lyon se metió entre los ocho mejores de Europa tras eliminar a la poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo. El cuadro francés quiere levantar su primera Champions League y para ello, deberá enfrentar al Manchester City en los cuartos de final.

Pese a la ilusión de los franceses, su presidente, Jean-Michel Aulas, se tiene poca y sabe que el camino no será fácil: "Hay una posibilidad en un millón. El recorrido es difícil, hay que dejar en el camino al Manchester City, que viene de eliminar al Real Madrid".

Por otro lado, el timonel del Lyon argumentó que para su equipo será más difícil afrontar el torneo por la poca competencia previa que tuvieron en comparación a sus rivales. Cabe recordar que la Ligue 1 se dio por finalizada y no se retomó post pandemia.

"No hay derecho a detener un campeonato cuando hay tanto en juego, a parar un campeonato cuando los otros países no paran. Es una injusticia profunda y no lo perdonaré", señaló Aulas en conversación con el periódico Le Progrès.

"Los 8-9 millones de euros ganados por el partido de la Juve no son nada. Si hubiese habido un partido con público en casa, habríamos sacado entre 6 o 7 millones. Estamos hablando de 15 a 20 millones máximo, a comparar con los 100 millones perdidos", cerró.