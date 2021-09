PSG vs Manchester City | Horario, cómo y dónde ver en vivo el "partidazo de millones" por la UEFA Champions League

La UEFA Champions League ha estado implacable en su primera fecha de partidos, y la segunda tendrá uno de los duelos más esperados cuando PSG enfrente al Manchester City por el Grupo A.

Y es que el "duelo de jeques" tendrá al tridente de Kylian Mbappé, Neymar Jr y Lionel Messi, este último entre algodones para poder jugar este encuentro luego de una semana fuera por lesión. La Pulga podría reencontrarse con Pep Guardiola, técnico de los citizens.

Ambos llegan en situaciones diferentes, ya que los parisinos tuvieron un mal debut en Champions y solo empataron con el Brujas, mientras que el City jugó un partidazo con goleada por 6-3 frente a Leipzig.

Además, el cuadro inglés viene tuvo un partido que los llenó de ánimo en la Premier League con triunfo sobre el Chelsea, por lo que llegan envalentonados para desafiar ahora al Paris Saint-Germain y seguir puntero del grupo.

El cuadro de Mauricio Pochettino, por su parte, es puntero en la Ligue 1 pero aún no convence el juego del equipo, el que tampoco ha tenido en su mejor nivel a Messi, que aún no debuta en las redes. Y por si fuera poco, las polémicas en un plantel lleno de estrellas no dejan de aparecer.

Día y hora: ¿Cuándo juegan PSG vs Manchester City por la fecha dos de la Champions League?

PSG vs Manchester City juegan este martes 28 de septiembre a las 16:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al PSG vs Manchester City?

El partido será transmitido por ESPN (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al PSG vs Manchester City?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR Plus.