Liverpool sufrió más de la cuenta y, en una guerra de goles, igualó con el Benfica en la UEFA Champions League. Los Reds se quedaron con un 3-3 en Anfield que les da la clasificación a las semifinales del torneo, donde enfrentarán al Villarreal.

Después de haber ganado tranquilamente en la ida y ponerse en ventaja esta tarde, parecía que los pupilos de Jürgen Klopp tendrían una tarea fácil. Sin embargo, los portugueses no bajaron los brazos y estuvieron cerca de lograr una hazaña en Inglaterra.

"No era exactamente lo que queríamos, pero esto no es importante ahora. Si hubiéramos jugado el mejor partido de la temporada esta noche, no nos garantizaba estar en la final. Hemos terminado y eso es todo lo que importa. Estoy muy feliz", lanzó el técnico local en conferencia de prensa.

Jürgen Klopp quedó tan conforme que hasta se dio el tiempo de ironizar con lo complicado que terminó el Liverpool. "El día que nos clasifiquemos para la semifinal de la Champions League y no esté contento, por favor vengan y elimínenme".

En los Reds tuvieron rotación y varias de sus figuras fueron al banquillo, algo que se sintió en el resultado. "Hicimos siete cambios, la situación era que la línea defensiva nunca había jugado junta. Pierdes chicos como Virgil van Dijk y estas cosas son normales. Esto no es un problema".

Además, Jürgen Klopp destacó la actitud que tuvo el rival para intentar el milagro. "El Benfica siguió creyendo y siguió adelante, eso es todo. Era importante que pudiéramos hacer cambios y aun así tener éxito".

Elogios al Villarreal por parte de Jürgen Klopp

Con la clasificación ya asegurada tras el empate con Benfica, Liverpool se enfoca en lo que será su próximo rival. La llave en semifinales será frente al Villarreal, que sorprendió al mundo eliminando al Bayern Múnich.

"Si pudiera hacer un análisis de ellos en este momento, sería muy extraño. Solo puedo decir que lo vi y si vencieron a Juventus y a Bayern Munich, merecen estar donde están", destacó Jürgen Klopp para elogiar a su próximo rival.

En la misma línea y para cerrar, el DT aplaudió la labor de su colega en la banca del Villarreal, aunque pidió tiempo para preparar el choque. "Unai Emery es el rey de copas, es increíble lo que está haciendo. Pero dame un poco de tiempo para prepararlo adecuadamente".