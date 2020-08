La profecía de Iván Zamorano en Champions League: Bayern campeón, Real Madrid en semis y Barcelona en cuartos

Este viernes comienza con bombos y platillas los octavos de final de la Champions League, la cual tendrá cuatro partidos, dos el día mencionado y otros dos el sábado.

Manchester City (2) vs (1) Real Madrid y Juventus (0) vs (1) Lyon el viernes, mientras que Barcelona (1) vs (1) Napoli y Bayern Munich (3) vs (0) Chelsea. Todos los encuentros a las 15 horas.

Uno que estará atento a los encuentros será Iván Zamorano, quien en su casa televisiva TUDN dio su pronóstico, hasta se la jugó por el campeón de esta Champions League.

Vamos por parte. Para el jugador olímpico, los clasificados a cuartos son los siguientes: "Yo tengo mucha fe. Creo que el Real Madrid es otro. Creo que los jugadores esenciales los está recuperando y pasará esta eliminatoria. 2-0 lo dará vuelta. Juventus la tiene fácil. El Lyon no es un equipo que pueda hacer tanto daño, además viene sin competencia. Sin lugar a duda van a pasar. Barcelona pasa, al margen del momento que viven. Y el Bayern hace lo mismo", explicó.

La Champions League según Iván Zamorano

Ya en cuartos, el ex Inter de Milán se la jugó dejando a un favorito fuera. "Yo creo que el Real Madrid, en experiencia y madurez es superior a la Juventus. Y yo creo que ahí va a pasar el Real Madrid. Por otro lado, el equipo que está en mejor forma en Europa, además tienen al mejor delantero del mundo como Lewandowski, va a pasar y vencerá al Barcelona", detalló.

Por el otro lado agregó que, "Atlético Madrid pasará contra el Leipzig. Después el PSG le gana al Atalanta".

En semis, Iván Zamorano siguió con las sorpresas. "Acá la diferencia lo va a marcar un nombre distinto y para mi es hombre lo tiene el Bayern. El Bayern llega a la final y elimina al Real Madird. Mientras que en la otra llave, pese a que el PSG es más equipo, el club del Cholo pasará".

El ex Colo Colo, para finalizar, dio su flamente campeón de Champions League. Otra sorpresa más. "Bayern Munich vs Atlético de Madrid, para mi sale campeón el Bayern Munich", sentenció.