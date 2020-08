Ex Barcelona enciende la serie de Champions con Napoli: "Debería pasar con cuatro o cinco lesionados"

FC Barcelona y Napoli tienen que dirimir este sábado a un nuevo cuartofinalista de la Champions League, cuando se midan en el Camp Nou.

En la ida disputada en San Paolo igualaron 1-1, es decir, el equipo de Arturo Vidal (no puede jugar porque fue expulsado en Italia) tiene ventaja, porque define en casa.

Sin embargo, cunde el nerviosismo en la Ciudad Condal, sobre todo luego de perder la Liga a manos de Real Madrid, aunque el ex delantero catalán Julio Salinas no está de acuerdo con este sentir.

Barcelona y Napoli protagonizan una apretada serie - Getty

"El Nápoles es un buen equipo, pero no es la Juventus, es el séptimo clasificado de la Serie A. Si vamos temblando contra un Nápoles y con un 1-1 de la ida, vamos mal. Debería pasar incluso con cuatro o cinco lesionados, si no, sería una hecatombe", dijo el ex atacante en declaraciones que reproduce Sport.

Acerca de la continuidad de Quique Setién como estratega del Barça señaló que "no tendría sentido cambiar al entrenador para una semana".

Este sábado desde las 15:00 horas Barcelona y Napoli van por un lugar en los cuartos de la Liga de Campeones, en un duelo que no te puedes perder.