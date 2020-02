Genaro Gattuso se deshace en loas para el DT rival: "Barcelona ha renacido con Quique Setién"

Se viene el Nápoli-Barcelona en duelo de octavos de final de la Champions League, y el entrenador del cuadro italiano, Genaro Gattuso, alabó al adiestrador rival Quique Setién.

"Respeto mucho a Setién hizo un gran trabajo en el Betis y ahora en el Barcelona. Admiro su trabajo. Con Setién estoy viendo un Barcelona que en los últimos dos años no he visto. Tienen mucha fuerza para recuperar el balón con su presión alta. Me ha impresionado cómo atacan el espacio, han mejorado mucho en los últimos 4 o 5 partidos. Son un equipo de marcianos y debemos hacer el partido de nuestra vida", aseguró en rueda de prensa previo al partido.

La leyenda tana además agregó que "no sé si es el peor debut posible, enfrentamos a un equipo muy bueno. Ellos tienen un gran conjunto, han renacido con Setién. Queremos hacer un buen partido y va a ser complicado".

Consultado respecto a qué debe hacer el Nápoli para quedarse con el partido, Gatusso cree que "únicamente podemos ganar el partido si pensamos y actuamos como un equipo. Mañana podremos ver un conjunto que sabe sufrir y tiene personalidad".