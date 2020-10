Dinamo Kiev vs Juventus: Ver EN VIVO y ONLINE al equipo de Andrea Pirlo en la Champions League

Juventus viaja hasta Ucrania, específicamente Kiev, para enfrentarse al Dinamo Kiev por el primer partido del Grupo G de la Champions League. El debut de la Vecchia Signora será sin Cristiano Ronaldo, producto de su contagio de Covid-19. Sin dudas, una baja importante en el equipo de Andrea Pirlo.

El presente del campeón de la Serie A no es muy alentador. Desde la contratación del ex volante italiano como director técnico, el equipo de Turín no ha mostrado chapa de monarca vigente y ha tenido un arranque irregular en la temporada italiana.

Un equipo plagado de figuras no encuentra su juego y que también resiente como varios jugadores importantes no alcanzan aún su máximo nivel.

Además, sufre actualmente la marginación de su goleador Cristiano Ronaldo, ya que se contagió de Covid-19 en la concentración con la selección de Portugal. Problema que lo mantendrá alejado de las canchas durante al menos dos semanas.

Por su parte, el equipo ucraniano marcha primero en la Premier de Ucrania. Los dirigidos por Mircea Lucescu suman 14 puntos en los primeros seis partidos, registrando cuatro victorias y dos empates. Un invicto que quieren trasladar a la fase de grupos de la Champions League, prueba difícil al debutar contra Juventus.







Día y hora: ¿Cuándo juegan Dinamo de Kiev y Juventus por la fecha 1 del Grupo G de la Champions League?







Dinamo de Kiev y Juventus jugarán el día martes 20 de octubre a las 13:55 de la tarde, hora de Chile.







Transmisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Dinamo de Kiev vs Juventus?





El partido será transmitido por ESPN. Revisa tu cableoperador aquí:







ESPN



VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)





Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Dinamo de Kiev vs Juventus?







La transmisión online será a través de ESPN Play.